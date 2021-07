Tornano a Trento i pianoforti di strada decorati

Al via la 9^ edizione del festival dei pianoforti di strada, che avrà luogo nel quartiere delle Albere di Trento con 10 pianoforti a disposizione di chiunque voglia suonarli o anche solo ammirarli nei viali alberati disegnati da Renzo Piano.

La rassegna ripropone la collaudata formula che unisce arte e musica, regalando momenti di gioia per occhi, cuore e orecchie a passanti e musicisti, il tutto ottemperando alle norme anti Covid-19, con l’uso di dispenser per l’igiene delle mani, indicazioni sull’uso della mascherina quando necessaria e rispetto del distanziamento.

Attorno all’edizione 2021 del festival ruota la mini-stagione di eventi “Suoni delle Albere” nel corso di questa settimana dal’1 al 7 luglio. La rassegna si è aperta il primo luglio con un concerto per 10 pianoforti.

La scelta del numero di strumenti non è casuale, il 2021 è infatti il decimo anno di attività dell’associazione culturale Il Vagabondo, promotrice dell’evento. 10 pianoforti per 10 pianisti: 880 tasti hanno suonato nel prato delle Albere in una coinvolgente performance collettiva.

Nei giorni successivi il festival si è animato grazie ad artisti del panorama musicale nazionale come il cantante Eugenio Cesaro, frontman dell’esplosivo gruppo Eugenio in Via di Gioia e la vellutata voce e chitarra di Simona Severini, cantautrice raffinata con all’attivo collaborazioni prestigiose nel mondo del jazz e partecipazioni a Sanremo giovani.

La stagione dà spazio al pop e al jazz, passando per la musica balcanica del gruppo Neuroweddings (Quintetto spin-off del celebre gruppo Radio Zastava) e approdando alla musica sperimentale e giocosa del duo OooPopoIooOO (Vincenzo Vasi e Valeria Sturba) virtuosi del theremin, recentemente comparsi nel programma televisivo di Stefano Bollani Via dei Matti n°0. Spazio anche ai più piccoli con la fiaba musicale “Alberi” del Teatro delle Quisquilie. Le performance avranno luogo nel prato delle Albere dove saranno collocate delle sedie a sdraio che andranno a creare una sorta di spiaggia urbana per accogliere al meglio gli spettatori. In caso di pioggia i concerti avranno luogo in Via Adriano Olivetti, 9.

Il festival è sostenuto da: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Consorzio Trento Iniziative, Comune di Trento, Fondazione Caritro, Comune di Rovereto. Quest’anno la rassegna, che da 9 anni regala emozioni e bellezza alla città con performance gratuite, potrà anche essere sostenuta dai suoi affezionati attraverso un crowdfunding sulla piattaforma ulule.com.

Postazioni pianoforti: Viale Olivetti, 9: Corso del Lavoro, 2; Viale Olivetti 26-28, cortile interno Urban coffee lab; Viale della Costituzione, 28; Piazza delle Donne Lavoratrici, 1-3 DX ITAS; Piazza delle Donne Lavoratrici, 1-3 SX ITAS; Piazza delle Donne Lavoratrici, 1-3 fianco Old Wild West;

Piazza delle Donne Lavoratrici, 1-3 fianco ITAS sport wellness; Via Libera angolo Piazza delle Donne Lavoratrici; Prato delle Albere Fratelli Michelin in occasione dei concerti.

Gli appuntamenti della rassegna – Lunedì 5 luglio ore 20.30: Neuroweddings, costola acustica e festaiola della celeberrima band RadioZastava. Un quintetto di fiati, percussioni e corde che interpreta le più belle melodie dell’Est Europa tra Jazz e Swing, mescolate a grandi successi pop ed internazionali riarrangiati con estrema bizzarria.

Martedì 6 luglio ore 20.30: OooPopoIooOO duo – Vincenzo Vasi e Valeria Sturba. Il coloratissimo e plasticoso giardino degli OooPopoIooOO torna a aprire i suoi cancelli. Sotto la forma apparente di un luna-park sonoro – e mantenendone tutte le componenti più amusant – il duo mette in scena un rituale elettro-dada in costante evoluzione. Pescando dal cestone delle meraviglie degli strumenti (theremin, violino e basso restano centrali insieme all’intreccio delle voci, ma c’è di tutto, perfino barattoli di tisane), i due artisti intrecciano canzoni innervate da un polistilismo ludico che sarebbe superficiale ridurre solo a pastiche, per quanto gustoso e colto.

Mercoledì 7 luglio ore 20.30: Eugenio Cesaro, Riccardo Barba pianoforte, Marco Alotto attore. Con tre dischi all’attivo e tour sold out in pochissimi anni di attività, gli Eugenio in Via Di Gioia si possono considerare un piccolo fiore all’occhiello della scena musicale italiana. Vincitori del Premio della Critica al Buscaglione 2013, un anno dopo debuttano con “Lorenzo Federici“, disco d’esordio che ha fatto da subito parlare di sé. Le loro canzoni nascono osservando il mondo che li circonda: le incertezze verso il futuro, il disagio di un vivere frenetico e vuoto, le problematiche ambientali. Nel 2020 partecipano al Festival di Sanremo, sezione nuove proposte, vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Tsunami“.