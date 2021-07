Riapertura delle scuole, Miozzo:”sarà un altro anno da vivere in emergenza”

Si comincia già a (ri)parlare della riapertura delle scuole a settembre e la preoccupazione per le istituzioni è alta. Il Cts ha già confermato il ritorno in classe con la mascherina ed i distanziamenti ma si attendono ulteriori dettagli da parte del ministero dell’istruzione. Per l’ex capo del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo non ci sono dubbi:”sarà un altro anno da vivere in emergenza”

Le problematiche per quanto riguarda la riapertura sono molteplici, ci sono anzitutto svariate problemi strutturali da chiarire per evitare il sovraffollamento delle classi. Anche i trasporti sono da aumentare per evitare un aumento dei casi.

“In Italia abbiamo più di 2 milioni e mezzo di over 60 ancora in attesa di vaccinazione – dice Miozzo riguardo al personale scolastico – è un vulnus molto serio di fronte all’arrivo della variante Delta. E mi chiedo: quanti di questi sono operatori scolastici? Sappiamo che circa il 15% del personale scolastico, oltre 200mila persone, non ha ricevuto nemmeno una dose. I più anziani tra loro rischiano conseguenze serie in caso di focolai a scuola. È un problema che va affrontato subito. Credo che in questa fase serva una forte moral suasion verso i reticenti, ma che in prospettiva si deve andare verso l’obbligo di vaccinazione per chi sta a contatto con gli studenti. Se hai la possibilità di vaccinarti e ti rifiuti, non puoi andare in classe”

Per quanto riguarda gli studenti invece non sarà possibile, secondo lui, applicare l’obbligatorietà vaccinale perché le dosi per i giovani non sono ancora disponibili per tutti.