Le scelte urbanistiche sullo stadio Briamasco

La promozione del Trento ha riportato l’attenzione sul calcio professionistico. In questi giorni il dibattito politico e il confronto aperto tra Provincia e Comune si sta concentrando anche sulla futura ubicazione dello stadio Briamasco.

Nell’immediatezza sappiamo che ci dovranno essere degli interventi di adeguamento dell’ormai vetusto stadio Briamasco, ma nel contempo bisogna ragionare su almeno due delle ipotesi in campo.

Il Sindaco Ianeselli, contrariamente al Presidente della Provincia Fugatti, pare non essere particolarmente persuaso dalla zona di San Vincenzo alla periferia Sud della città e ha rilanciato con l’ipotesi ex Italcementi o paventando la ristrutturazione dell’attuale Briamasco.

E’ chiaro che una soluzione definitiva va trovata al più presto perché uno stadio non si costruisce dall’oggi al domani, ma credo non vi siano dubbi sul fatto che la zona di San Vincenzo sia più idonea urbanisticamente per rispondere alle esigenze del calcio professionistico. In quasi tutte le città gli stadi vengono costruiti in periferia per varie motivazioni e ne voglio citare almeno tre: controllo dell’ordine pubblico, traffico, parcheggi pertinenziali.

Credo che queste tre ragioni siano di fondamentale importanza per dirimere la questione relativa all’ubicazione del nuovo stadio. Se vogliamo pensare ad un moderno impianto simile ad esempio allo Juventus Stadium di Torino, bisogna avere uno spazio fuori dal contesto cittadino in senso stretto, ma altrettanto servito dai mezzi di trasporto.

Credo che la zona di San Vincenzo abbia tutti questi requisiti, mentre l’area ex Italcementi la vedo limitata come l’attuale Briamasco che credo andrebbe demolito al più presto perché ormai totalmente fuori dall’attuale visione urbanistica e di sviluppo della città.

Il capoluogo, rispetto a quando in quella zona c’era la fabbrica della Michelin, é radicalmente cambiato e pertanto non vorrei che a qualcuno venisse in mente di pensare a ristrutturare l’attuale stadio. Non sarebbe una scelta lungimirante, anzi tutt’altro.

Se le istituzioni del capoluogo e non solo il Presidente della società Calcio Trento Mauro Giacca vogliono veramente immaginare un futuro nei professionisti, bisogna attrezzarsi con un polo sportivo idoneo per le partite e gli allenamenti e che sia anche eventualmente sviluppabile nel tempo.

Non vorrei invece che per mere questioni politiche di bandiera vi fossero pregiudiziali per fare scelte urbanistiche oculate a favore di altre che invece andrebbero ad incidere molto negativamente sulla città capoluogo.

A cura di Andrea Merler