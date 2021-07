Violenza sulla compagna domenicana, arrestato dai carabinieri 40 enne trentino

Un sabato sera da dimenticare quello di una donna dominicana, residente in città e coniugata con un trentino. Nella serata di ieri la donna ha infatti allertato la Centrale Operativa del Comando Compagnia CC di Trento indicando di essere stata malmenata dal marito, poco prima rientrato in casa in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione smodata di bevande alcoliche.

I carabinieri, intervenuti prontamente nell’abitazione indicata dalla donna e sita nel quartiere settentrionale di Gardolo, si sono subito accorti di qualcosa di strano nell’uomo che, davanti alla porta dell’abitazione, si è presentato dinanzi a loro quasi completamente nudo.

L’uomo, con sospetta cortesia e quasi del tutto indifferente alla situazione, ha fatto tranquillamente accedere i militari nell’appartamento in totale disordine, segno incontrovertibile di un’appena conclusa violenta lite domestica, non nascondendo un senso di rancore nei confronti della moglie, verso la quale ha continuato a indirizzare, davanti ai militari, minacce di percosse e di morte.

Pubblicità Pubblicità

I carabinieri, giunti nell’appartamento, hanno cercato di tranquillizzare l’uomo e di soccorrere la donna, ancora in lacrime, che nel rappresentare lo scenario di vita vissuto negli ultimi tempi, ha rifiutato l’opzione di allertare il personale sanitario.

Vista la situazione i Carabinieri, non prima di essersi fatti consegnare dall’uomo una pistola semiautomatica in pessime condizioni e illegalmente detenuta dall’uomo, di cui spontaneamente ne ha dichiarato il possesso, hanno condotto presso la caserma di via Barbacovi l’uomo, il 40enne trentino P.M., che è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma, reati dei quali risponderà nella mattina di lunedì all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Largo Pigarelli: in attesa l’uomo rimane ristretto presso la camera di sicurezza della Stazione CC Trento.

Pubblicità Pubblicità