Gruppo di Rom devasta bar in via Giusti, paura per una donna incinta: «Sembrava un far west, mai visto nulla di simile» – IL VIDEO

La rissa è scoppiata poco prima delle 22.30 di ieri sera sabato 3 luglio e ha visto coinvolte numerose persone.

Le dinamica e le ragioni sono ancora in via di accertamento da parte della Polizia di Stato intervenuta con 3 pattuglie. Sul posto anche due ambulanze, anche se non risulta nessun accesso al pronto soccorso di Trento.

Il teatro dello scontro è stato il bar «Pausa caffè» anche se di striscio è stato coinvolto anche il bar Dany. I due esercizi pubblici sono distanti pochi metri l’uno dall’altro.

Pubblicità Pubblicità

Pare che tutto sia iniziato perchè un gruppo di Rom non voleva pagare un’ulteriore somma di 10 euro del conto finale della serata alla cassa del bar «Pausa caffè».

Le insistenze dei titolari per ricevere il soldi del consumato non sarebbero state prese bene dal gruppo di rom che hanno cominciato a sfasciare tutto usando anche dei segnali stradali per rompere più cose possibili.

Alla fine il bar è stato devastato. Nella giornata di oggi i titolari del bar preso di mira sporgeranno regolare denuncia.

Pubblicità Pubblicità



«Sembrava uno scenario di guerra – racconta un testimone – non ho mai visto una violenza simile. Il ragazzo rom era fuori di testa e completamente fuori controllo forse per via del troppo alcol ingurgitato. Scene terribili. C’è stato un fuggi fuggi con grida e urla e delle persone terrorizzate per quanto stava succedendo, in una serata piena di giovani che volevano solo divertirsi. Ho temuto il peggio anche per la titolare».

Coinvolta anche se di striscio una donna incinta che era all’interno del bar ad assistere allo spettacolo del dj.

Danni, anche se minori, anche al vicino bar Dany dove sono stati rotti dei tavolini: «Sembrava un far west – spiega la titolare Daniela Pontalti – non ho mai visto nulla di simile in vita mia».

Insomma, mine vaganti pronte a scoppiare in qualsiasi momento in giro per la città, che rovinano il lavoro di onesti imprenditori e il divertimento di giovani che dopo 15 mesi di emergenza sanitaria ora vogliono solo divertirsi. «Non è questa la Trento che vogliamo – osserva un altro testimone – qui ora siamo davvero in pericolo ed ora bisogna fare qualcosa di serio per fermare questi delinquenti che sbucano come funghi da tutte le parti sapendo bene di rimanere impuniti per sempre, ora siamo davvero stufi». Alla fine #nonandràtuttobene