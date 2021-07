Furti di biciclette: denunciati 3 minorenni studenti presso le scuole di Rovereto

Tre 17enni del veronese sono stati denunciati dai Carabinieri di Rovereto al Tribunale per i Minorenni di Trento per ricettazione in concorso.

I tre, tutti studenti presso istituti scolastici di Rovereto e incensurati, nella mattinata di ieri si sono rivolti a un commerciante di bici del posto per cercare di vendere 3 biciclette da corsa, confidando nella vendita immediata e di realizzare un congruo profitto.

La richiesta è apparsa tuttavia strana al rivenditore per la specialità delle bici destinate alla pista, del valore di circa 4.000 euro ciascuna. Così, insospettito, il commerciante ha declinato la richiesta e segnalato l’accaduto ai Carabinieri di Rovereto.

I militari, ricevuta la descrizione, in poche ore hanno rintracciato i tre giovani che in sella alle suddette biciclette si aggiravano per il centro di Rovereto.

Una volta appurata la loro identità, l’attenzione dei militari si è rivolta sui recenti furti di bici avvenuti in località Pescantina (VR) ove i tre risiedono. In questo modo, attraverso i dati identificativi delle bici, è stato possibile accertare che le stesse erano state oggetto di furto il 24 giugno u.s. presso il locale velodromo. Terminati gli accertamenti, le biciclette sono state restituite ai legittimi proprietari che, appreso del rinvenimento, hanno ringraziato i militari per il loro operato.

