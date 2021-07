Fiamme nella notte alla Ricicla di Lavis, danni per 70 mila euro

Un violento incendio e scoppiato nella serata di ieri Sabato 04 Luglio 2021 pochi minuti dopo le 22.00 al interno dello stabilimento Ricicla trentino due, azienda che si occupa del riciclo di rifiuti nella zona industriale di Lavis.

Sono stati quantificati intorno ai 70 mila euro di danni. Per ora sono aperte tutte le ipotesi. L’azienda è comunque assicurata per eventuali danni da incendio e la produzione continuerà senza problemi nei prossimi giorni.

Dal capannone si e alzata una densa nuvola di fumo ben visibile in tutta la zona. Immediato l’allarme lanciato da alcune persone alla centrale 112 che in pochi minuti ha fatto convergere una trentina di vigili del fuoco di Lavis, Gardolo, Zambana e i vigili del fuoco permanenti di Trento con diversi mezzi e attrezzature.

Stando ad alcune testimonianze in loco ci sarebbe un forte odore acre dovuto al materiale bruciato al interno dello stabilimento.

I vigili del fuoco hanno controllato le fiamme. Nel frattempo l’amministrazione comunale di Lavis ha diramato una nota sulla propria pagina Facebook del comune.

«ATTENZIONE: scriviamo questo messaggio in accordo con i Vigili Del Fuoco Lavis. Questa sera si è sviluppato un incendio in una azienda della zona industriale di Lavis che si occupa di trattamento della raccolta differenziata. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, ma si è sviluppato molto fumo. Per questo invitiamo tutti cittadini, in particolare quelli più interessati dalla presenza di fumo, a tenere precauzionalmente le finestre chiuse. Grazie per la collaborazione!»

Per chiarire le cause saranno le forze del ordine e i periti dei vigili del fuoco permanenti. Il lavoro dei vigili del fuoco è continuato per tutta la notte e continuerà anche oggi per bonificare e mettere in sicurezza l’area.

I carabinieri si sono fatti dare dai titolari della Ricicla due tutti i frammenti registrati dal sistema di video sorveglianza dell’azienda dalle 19 fino alle 22 di ieri sera. Non è da escludere un folle atto doloso da parte di qualche testa calda dopo gli scioperi di queste ultime settimane indetti dai sindacati di base multicategoriali