Scontro sulla gardenana, furgoncino finisce in campagna. Due feriti

Incidente stradale nell’Alto Garda nel pomeriggio di ieri vero le 17.15 sulla strada statale gardesana 45 bis sulla direttrice Riva Trento poco dopo il capoluogo comunale di Dro sulla lunga retta che porta verso Pietramurata.

Per cause in corso di accertamento un autovettura e un furgoncino che stavano procedendo in direzione Trento si sono scontrati facendo carambolare il furgoncino con a bordo due uomini nella campagna sottostante.

Immediato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio alla centrale 112 che in pochi minuti ha fatto intervenire due ambulanze di Trentino Emergenza e Croce Bianca Alto Garda partite dal ospedale di Arco e alcune squadre dei vigili del fuoco di Dro con 10 vigili e 4 mezzi coordinati dal comandante Luca Sartorelli che hanno supportato il personale sanitario nell’estrazione di uno dei occupanti.

Le persone risultate ferite sono 3: una donna 72 enne un uomo e l’altra occupante, una donna che ha rifiutato il ricovero medicata sul posto.

L’uomo e la donna 72 enne sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

Per i rilievi di legge e intervenuta una pattuglia della polizia locale Alto Garda Ledro.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e supportato i carroattrezzi nel recupero dei veicoli.

Il traffico è risultato particolarmente intenso e con lunghe code in entrambe le direzioni per i pendolari che rientravano dal lavoro.

Dopo un oretta di lavoro il traffico e stato fatto defluire a senso unico alternato.