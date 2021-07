I «Buonisti» della sinistra se la prendono tra i denti: la lesbica cacciata di casa con i loro soldi si compra una Mercedes

Un mercedes di quasi 20mila euro, un cane pagato 2.500 euro e vestiti eleganti per oltre 10 mila euro. Il tutto messo in bella mostra sui social.

Questi sono solo alcuni degli acquisti che la 22 enne di Castelfiorentino Malika Chalhy (nella foto) ha fatto grazie alle donazioni dei «Buonisti» della sinistra.

Ma ricapitoliamo la storia dall’inizio. In pieno fermento pro ddl Zan, i soliti buonisti si immortalano alla causa Lgbtqi+ e aiutano la 22 enne dopo aver sentito la sua storia strappalacrime.

La ragazza racconta di essere stata cacciata dalla famiglia (musulmana più o meno praticante) dopo il coming out, e manco a dirlo in breve tempo divieni il nuovo simbolo della lotta all’omofobia.

Le accuse mosse contro i genitori (rilanciate in tv dalle Iene) monopolizzarono il dibattito per qualche giorno nonostante il fratello Samir si sgolasse a dire che l’intero teatrino fosse stato messo in piedi “solo per soldi” . Allora nessuno gli dava retta.

E allora via alle sottoscrizioni e le donazioni su Gofundme per “aiutarla a ricostruirsi una vita” .

Ora, però – lo racconta Andrea Indini sul quotidiano IlGiornale – sono tutti infuriati perché Malika ha usato parte dei 140mila euro raccolti per affittare un appartamento a Milano (e qui nessun problema) e togliersi qualche “sfizio” (come si è giustificata lei), ovvero una Mercedes nuova di zecca (una fiammante classe A), un bulldog da 2.500 euro e un po’ di vestiti. E qui, di problemi, ce n’è più di uno.

Oggi i buonisti sono tutti inorriditi. Si sentono presi in giro: hanno abboccato alla campagna di liberazione e sono finiti per schiantarsi contro i capricci di una 22enne a cui “piacciono i motori” . A farli sbarellare è stato, tra le tante cose, anche il teatrino sui soldi da dare in beneficenza scoperchiato nei giorni scorsi da Selvaggia Lucarelli su Tpi.

Prima ha detto che le sarebbe piaciuto fondare “un’associazione con la Boldrini, solo che la cosa va per le lunghe, lei non è stata bene” . Peccato che non appena l’ex presidente della Camera è venuto a saperlo si è fiondata a smentire tutto: “Si tratta di una vera e propria fake news” . Messa con le spalle al muro, Malika ha prima tirato in ballo la Fondazione Nadia Toffa, poi denunciato imprecisate “persone” che volevano costringerla “a donare al gruppo ospedaliero San Donato” .

Il commento di Matteo Salvini è stato lapidario: “Vergogna ne abbiamo?” . La risposta alla domanda del leader del leghista oggi appare scontata. E probabilmente se la sta ponendo anche la sinistra che nelle scorse settimane ha innalzato Malika a nuovo idolo della battaglia arcobaleno.

Tornando alla Mercedes, la ragazza si è giustificata così: «Ho 22 anni e volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina, potevo comprarmi un’utilitaria e non l’ho fatto». E ancora: «Ho preso la casa in affitto a Milano, abbiamo dato un anno di affitto più duemila euro di caparra. Poi ho pagato dentista, avvocato, ho comprato dei vestiti. Non avevo niente, era rimasto tutto a casa dei miei. Adesso ho avuto delle spese per la macchina». L’auto, di seconda mano, le sarebbe costata 17mila euro, stando a quanto riportato da Roberta, portavoce e agente di Malika.

Pensate, ha pure un agente ora: e chi lo dice ai buonisti che hannos scucito 140 mila euro?