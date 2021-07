Denno, una raccolta firme per risolvere la situazione del “laghetto della Marchesa”

«Diversi sono gli aspetti negativi, come la consistente presenza di zanzare tigre, le esalazioni maleodoranti dell’acqua ormai stagnante, la quantità di polline delle piante, che ci costringono a rimanere chiusi in casa per tutta la bella stagione. Abbiamo atteso a lungo che venisse individuata una qualche soluzione, ma di fronte al permanere del pesante disagio riteniamo di dover sollecitare un’azione dell’amministrazione, per quanto di competenza, anche per gli aspetti sanitari derivanti».

Firmato: una novantina di cittadini di Denno, esasperati da una situazione ormai nota da tempo. Tra zanzare, odori sgradevoli e pollini in quantità, gli abitanti del paese non ne possono davvero più della vicenda legata al “laghetto della Marchesa”.

Così hanno deciso di far sapere al sindaco Paolo Vielmetti e all’amministrazione comunale, attraverso una raccolta firme, quali siano le condizioni che i residenti nella zona devono sopportare.

Il “laghetto della Marchesa” è uno stagno artificiale scavato negli anni ‘50 del ‘900 come bacino di irrigazione utilizzando alcune sorgenti che impaludavano un tratto di terreno nel punto più basso della campagna. Col tempo il bacino è risultato assolutamente insufficiente, anche a causa del quasi totale inaridimento delle sorgenti che lo alimentavano. I proprietari hanno quindi deciso di dismettere l’impianto autonomo e aderire al consorzio irriguo.

Non più alimentato, il bacino è diventato una “pozza” di acqua stagnante, coperta di alghe e di alberi caduti, fonte di miasmi puzzolenti e nidi di zanzare.

I proprietari, al fine di risolvere la questione, avevano quindi presentato richiesta per trasformare la zona in area agricola.

Per quanto riguarda il Comune di Denno, ci spiega il sindaco Paolo Vielmetti, a livello burocratico era tutto a posto. «Poi c’è stato un esposto in Procura per la salvaguardia della zona e così la forestale dei Carabinieri ha acquisito gli atti per esaminarli – spiega il primo cittadino –. Ora siamo in attesa di una pronuncia da parte degli organi giudiziari».

È evidente, però, che una situazione di disagio esiste. La raccolta firme ne è testimonianza. «Così mi sono subito attivato attraverso l’Unità operativa di igiene e sanità pubblica – rivela in conclusione Vielmetti –. Ho chiesto un sopralluogo da parte dei tecnici per conoscere la situazione legata alle larve di zanzara. Poi ci muoveremo di conseguenza».

Per risolvere definitivamente la questione, però, serve un pronunciamento da parte degli organi giudiziari. La speranza di tanti cittadini di Denno è che possa arrivare quanto prima.