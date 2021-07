A luglio 263 adempimenti fiscale: ecco tutte le scadenze

Nessun rinvio, nessuna cancellazione e quindi il mese di luglio sarà da bollino rosso per quanto riguarda le scadenze fiscali. In totale saranno 263 gli adempimenti fiscali da assolvere ed entro il 16 luglio scade la seconda rata del saldo e dell’acconto per le partite Iva.

I pagamenti sono aumentati anche perché sono arrivati a scadenza anche tutti quelli rinviati a causa pandemia.

Poco consola il fatto che il parlamento abbia dato il via alla riforma del fisco seppur col blocco di ogni forma di patrimoniale, l’inserimento della clausola che vieta aggravi sulle tasse per i provvedimenti relativi alla transizione ecologica, salta la revisione dei rendimenti catastali.

Oltre alle partite Iva decisamente le più tartassate in questo mese, dovranno passare alla cassa anche i datori di lavoro domestico per pagare i contributi a colf e badanti.

Mentre la scadenza del 30 luglio per la presentazione del 730 è reale solo per chi vuole ottenere l’eventuale rimborso Irpef in busta paga. Di seguito il calendario delle scadenze fiscali indicato dall’Agenzia delle Entrate:

15 luglio – comunicazione dei dati di dettaglio sul canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche (riferiti a giugno); emissione e registrazione fatture su beni spediti e consegnati a giugno, secondo i documenti di trasporto che indicano i soggetti tra cui si svolge l’operazione; adempimenti contabili di associazioni e pro-loco che devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali a giugno; adempimenti contabili per chi esercita commercio al minuto, che è esonerato dal trasmettere in via telematica i corrispettivi. Si tratta della registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

16 luglio – versamento della seconda rata IRPEF sui redditi con tassazione separata per le partita Iva, da indicare in dichiarazione dei redditi, e non soggetti a ritenuta alla fonte; versamento seconda rata IRPEF come primo acconto 2021 e saldo 2020; adeguamento delle risultanze sugli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale e versamento della seconda rata; addizionali IRES per gli intermediari finanziari e per Banca di Italia; versamento per le partite Iva della seconda rata per l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF; versamento della seconda addizionale IRES per lavoratori nella ricerca e coltivazione di idrocarburi; tassa etica per soggetti IRES; (per i titolari di partita Iva) versamento della seconda rata della cedolare secca per il saldo 2020 e acconto 2021; imposte sostitutive e versamento delle ritenute per il mese precedente; versamento IVA, IRES e IRAP.

20 luglio – dichiarazione IVA trimestrale; comunicazioni per le operazioni di verifica periodica svolte nel trimestre precedente; comunicazione all’Agenzia delle Entrate su situazioni di addebito, accredito, riscosso e riversato a giugno per i dati sul canone TV.

23 luglio – presentazione dei CAF e professionisti abilitati delle dichiarazioni presentate con modello 730 dai contribuenti (periodo 21 giugno – 15 luglio 2021). In tali comunicazioni, inoltre, sono incluse anche le scelte per il cinque, il due e l’otto per mille.

26 luglio – presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per acquisti e cessioni di beni e servizi da parte di partita Iva in territori che appartengono all’Unione Europea.

30 luglio – versamenti su imposte sui redditi, come l’IRPEF con maggiorazione dello 0,40% e dei saldi per l’anno 2019 e per il primo acconto 2020;

versamento trimestrale e semestrale del canone RAI quando non si può pagare con le fatture emesse dalle aziende elettriche; versamento cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020) per le dichiarazioni dei redditi e IVA dei non interessati da ISA e per le partite Iva non forfettarie, pagamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo con maggiorazione 0,40% e versamenti IVA, IRES, IRAP; dichiarazione trimestrale sull’imposta di bollo sugli assegni circolari, ravvedimento operoso per i tributi da pagare entro il 30 giugno e presentazione del modello IVA TR.