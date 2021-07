Vandali in azione in centro a Trento. Negozi devastati, ora è allarme rosso

Ennesime spaccate stavolta in vicolo del Vò e in Vicolo Adige a Trento. Vandalizzati i negozi Kappapiudi e Conad.(foto) Continua quindi lo stillicidio che in una piccola città come Trento non si riesce a combattere.

Nella notte di Giovedì ignoti hanno cercato di abbattere due vetrine, probabilmente solo per divertirsi dopo le abbandondanti bevute fatte nelle ore precedenti.

Questi autentici atti vandalici, che vedono povere vittime esercizi commerciali già in difficoltà per conto proprio per via della pandemia, colpiscono ormai decine di negozi ed autovetture.

Il fenomeno purtroppo è in aumento esponenziale. Questi atti teppistici, perpetrati spesso da persone fuori controllo che sono sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti, creano danni devastanti ai commercianti. Ora però è allarme rosso e i commencianti sono davvero furibondi.

Il centro storico per colpa di risse, mala movida e atti vandalici si sta trasformando in un vero e proprio Bronx. E in molti si chiedono: dov’è il Sindaco della Notte?

