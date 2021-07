Riva del Garda: traffico in tilt ieri per due incidenti

Gran lavoro per i sanitari e le forze dell’ordine ieri nella zona di Riva del Garda per due diversi incidenti che hanno creato disagi alla viabilità

Il primo intervento per i sanitari poco dopo le 11 per un incidente che ha coinvolto un uomo 70 enne che in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la ciclabile che passa a lato della strada in località San Nazzaro.

L’uomo, davanti al esercizio commerciale Lidl, per cause tutte da accertare si è scontrato con un’auto finendo per cadere a terra.

Subito soccorso da alcuni passanti e dall’automobilista dopo l’arrivo di un’ambulanza è stato trasferito all’ospedale di Arco con alciuni traumi. Non e grave.

Per accertare la dinamica e intervenuta una pattuglia della polizia Locale.

Poteva avere invece conseguenze più gravi il secondo incidente stradale accaduto pochi minuti prima delle 12.30 sulla Strada Statale 240 della valle di Ledro all’interno della lunga galleria dell’Agnese sulla direttrice che da Riva del Garda porta in valle di Ledro.

Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate facendo ribaltare una delle vetture. Sul posto, allertate dal numero unico 112 sono arrivate due ambulanze della croce rossa e del 118 partite dall’ ospedale di Arco che hanno prestato le cure alle 3 persone coinvolte, due uomini 23 e 42 anni e un altra persona che sono rimasti feriti.

Per supportare il personale sanitario anche le squadre dei vigili del fuoco di Riva del Garda che hanno anche messo in sicurezza la zona e i veicoli.

Per i rilievi è intervenuta la pattuglia della polizia stradale di Riva con il supporto della polizia locale che ha gestito la viabilità chiudendo il tunnel in entrambe le direzioni per circa 1 oretta creando lunghe code in entrambe le direzioni per poi far defluire il traffico a senso unico alternato fino al pomeriggio.

I feriti sono stati trasportati al ospedale di Arco per accertamenti non sono gravi.