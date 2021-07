Medicina e Chirurgia: pubblicato il bando di ammissione

Novità per chi desidera iscriversi al percorso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per il prossimo anno accademico, 2021/22. È stato pubblicato ieri il bando di ammissione con tutte le informazioni utili.

Per iscriversi è necessario sostenere una prova di ammissione che si svolgerà in varie sedi, compresa l’Università di Trento in un’unica data il 3 settembre, secondo quanto stabilito a livello ministeriale. L’iscrizione alla prova nazionale dovrà essere effettuata direttamente su Universitaly, mentre sul sito di UniTrento potranno iscriversi solamente i candidati e le candidate che sono stati/e assegnati/e alla sede di Trento.

Per sostenere la prova occorrono due iscrizioni: quella al concorso nazionale sul sito Universitaly, entro il 22 luglio, in cui va indicato la sede per cui si vuole concorrere; quella per la prova di ammissione, che prevede il pagamento di un contributo di iscrizione al test e va fatta sul sito dell’ateneo dove si sostiene la prova di ammissione (che verrà indicato al momento dell’iscrizione su Universitaly) entro il 23 luglio.

I residenti delle province di Trento e di Bolzano devono sostenere la prova all’Università di Trento anche se concorrono per l’ammissione in altre sedi. Le persone con disabilità o con diagnosi di Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono svolgere la prova con il supporto di misure e ausili adeguati. Le indicazioni per la richiesta sono contenute nel bando.

La prova all’Università di Trento – Il bando per l’ammissione al corso offerto dall’Università di Trento, pubblicato oggi sul portale dell’Ateneo, definisce i posti disponibili, le modalità di iscrizione e di svolgimento della prova nella sede di Trento. Questa si svolgerà anche quest’anno all’ex CTE a Trento Fiere (via Briamasco 2, Trento).

La convocazione e verifica dell’identità dei candidati e delle candidate inizierà alle 10.15. terminate le procedure di l’ingresso, che sarà scaglionato, la prova di ammissione inizierà alle 13. La dislocazione delle aule sarà pubblicata in una news sul sito web di UniTrento almeno tre giorni prima della data della prova. La prima graduatoria sarà pubblicata sul sito Universitaly il 28 settembre.

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: https://infostudenti.unitn.it/medicina

La Direzione Didattica e servizi agli studenti fa sapere inoltre che per il prossimo anno accademico 2021/22 non ci sono posti disponibili per i passaggi al secondo anno di corso.

Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria – L’Università di Trento sarà anche sede di test per l’ammissione al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria attivato in varie sedi italiane (non in UniTrento). I candidati e le candidate potranno iscriversi per sostenere il test a Trento seguendo le indicazioni pubblicate sul portale Infostudenti: https://infostudenti.unitn.it/odontoiatria

Per ogni informazione sulle ammissioni: Ufficio Ammissioni – ammissioni@unitn.it – 0461/282170