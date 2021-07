Il porfido riparte dalla scuola: la proposta per il rilancio economico del settore

Si è tenuta oggi 2 luglio presso una cava nella località di San Mauro(Baselga di Pinè) una conferenza stampa riguardante l’approvazione di una proposta di legge di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa, approvata all’unanimità in Consiglio Provinciale, consiste nell’andare a creare un nuovo corso di lavorazione e posa dei materiali lapidei ed in particolare del porfido a partire dall’anno 2021/2022 presso l’Enaip di Villazzano.

“La filiera del porfido trentino, dal cavatore al posatore, presenta oggi un organico in larga parte storico che, nei prossimi anni, andrà incontro a un fisiologico ricambio generazionale. Le imprese del settore chiedono a gran voce personale qualificato e innovazione tecnologica/organizzativa.-continua poi il consigliere di Fratelli d’Italia, nonché maggior promotore della proposta Alessia Ambrosi –Ritengo dunque d’importanza strategica per il futuro del settore l’istituzione di un percorso scolastico orientato alla professionalizzazione di operatori delle lavorazioni e posa di materiali lapidei.

Pubblicità Pubblicità

Ho perciò particolarmente apprezzato l’approvazione all’unanimità della proposta di ordine del giorno di cui sono la prima firmataria, presentata in Consiglio provinciale per istituire una scuola del porfido che, attraverso la modalità dell’apprendistato duale, prenderà il via già a partire dal prossimo anno formativo presso il CFP Enaip di Villazzano.”

E’ dunque dalla formazione scolastica che dovrebbe ripartire il settore del porfido secondo la politica e anche secondo gli imprenditori presenti che si dichiaravano propositivi verso un percorso che porterebbe anche ad un risparmio economico e di tempo per l’azienda.

Come già esistente in altri posti come nel veronese con la “Scuola de Marmo” oppure in Toscana per l’estrazione del “Bianco di Carrara” anche in Trentino il corso per la lavorazione del prodotto locale diventa una realtà.

Pubblicità Pubblicità



Per ambientazione della conferenza è stato scelto un luogo non istituzionale per “essere più vicini ai lavoratori e comprendere il luogo di lavoro”.

Durante la presentazione hanno parlato principalmente Alessia Ambrosi con gli interventi del consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia, il vicesindaco di Baselga di Pinè Piero Morelli e due assessori della giunta, il presidente direttivo di categoria settore porfido dell’Associazione Artigiani Massimiliano Chemolli, Ezio Cristofolini del coordinamento Distretto del Porfido-Trentino Sviluppo, due imprenditori locali ed il maestro artigiano Ermanno Savoi.