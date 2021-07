Ddl Zanotelli sull’agricoltura bio: prove d’intesa per votare il 20 luglio

Ieri, dopo una lunga interruzione del Consiglio dalle 15 alle 16.40, per un altro confronto tra opposizione e l’assessora Zanotelli, i lavori del Consiglio sono ripresi brevemente.

Pochi minuti nel corso dei quali la titolare dell’agricoltura e proponente del ddl 94 sulla promozione dell’agricoltura biologica ha comunicato all’aula di aver preso l’impegno di aprire il confronto su due proposte: una che riguarda l’Istituto di San Michele e l’altro sulle certificazioni bio.

Due aspetti, ha detto ancora Giulia Zanotelli, che, per serietà e responsabilità, hanno bisogno di approfondimenti che verranno fatti nelle prossime ore.

Per questo il Presidente del Consiglio ha deciso di sospendere la seduta e di rinviare il dibattito sul ddl al 20 luglio prossimo.

Nel frattempo si lavora per verificare, come chiesto dalla minoranza che ha depositato 554 odg a carattere ostruzionistico, la possibilità di sistematizzare i corsi sull’agricoltura biologica per gli studenti di San Michele e per introdurre il finanziamento per i contadini dei costi di certificazione bio per una durata di 5 anni al 100% al posto del 90%.

Filippo Degasperi (Onda Civica) ha chiesto all’assessora di poter avere un incontro definitivo prima della prossima seduta consiliare per spianare la strada al ddl per il 20 luglio. L’assessora ha dato la disponibilità a incontrare i consiglieri per esaminare odg e emendamenti.

