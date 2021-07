Chiedevano soldi in spiaggia per i bimbi disabili: quattro truffatori rumeni arrestati a Riva del Garda

Sono 4 e tutti stranieri i soggetti fermati dalla polizia e dalla municipale di Riva del Garda per accattonaggio molesto: nel pomeriggio di ieri sono arrivate alcune chiamate al centralino del Commissariato di Riva che segnalavano la presenza in spiaggia di alcune persone che con fare petulante e fingendo di far parte di associazioni di volontariato per bambini portatori di handicap chiedevano soldi alle persone da destinare ad una fantomatica associazione tedesca.

Immediatamente alcuni agenti in borghese, la Volante del Commissariato ed il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, in questi giorni destinati dal Questore per il controllo del territorio dell’Alto Garda, hanno setacciato il centro cittadino e le spiagge del lago rintracciando 3 giovani rumeni tutti tra i 30 e i 22 anni che in modo fraudolento cercavano di farsi consegnare del denaro dalle persone in spiaggia (quasi tutti anziani stranieri) sostenendo che sarebbero andati ad sovvenzionare associazione a favore di bambini in difficoltà.

Sono stati quiendi fermati e portati in Commissariato assieme ad una quarta persona. Sequestrata anche la somma di 95 euro, frutto della ‘raccolta’ del pomeriggio. Sono in atto, nei confronti dei 4, da parte dell’Ufficio Stranieri della Questura di Trento, le procedure per l’espulsione.

“L’invito – commenta il Vice Questore Salvatore Ascione – è sempre quello di avvisare immediatamente le forze dell’ordine per tutte quelle situazioni che potrebbero indurre in errore le persone più fragili o meno attente, di fronte a queste forme subdole di induzione a versare denaro per cause che toccano profondamente l’animo umano“.

