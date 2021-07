Spaccata al bar stazione di Rovereto: bloccato e denunciato un africano

È stato scoperto in fragranza di reato un uomo di nazionalità africana mentre stava tentando un furto al bar stazione di Rovereto. Nella notte una volante della Polizia che stava pattugliando la zona dopo aver sentito un forte botto si è subito portata nei dintorni del bar risucendo a bloccare l’africano mentre tentava di dileguarsi.

L’uomo, che stava girando con un tubo di ferro in giro di Rovereto, ha pensato bene di usarlo per tentare di abbattere la vetrata del bar. Sono stati numerosi i colpi inferti alla povera vetrata che è rimasta in piedi solo per puro miracolo.

L’uomo nel tentativo di sfondare la vetrina per rubare all’interno dell’esercizio commerciale si è anche ferito lasciando macchie di sangue sul tubo di ferro.

Arrestato è stato portato in caserma per l’identificazione. L’uomo però ha tentato di fare il furbo fornendo ai poliziotti generalità false (pare quelle di un suo amico). Gli uomini della polizia di Stato però non hanno mangiato la foglia e hanno deciso di approfondire le veriche scoprendo che in realtà non era l’uomo che diceva di essere.

È stato denunciato per tentativo di furto, danneggiamenti e per falsa dichiarazione di identità.

