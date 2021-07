Profumeria – tendenze nell’era della pandemia

La pandemia di COVID-19 cambiando le abitudini di acquisto e la limitazione dei contatti sociali, ha fatto sì che cosmetici decorativi e profumi negli ultimi tempi venissero acquistati meno. D’altra parte, l’aromaterapia è utilizzata da anni per alleviare le conseguenze dello stile di vita stressante, per curare ansia, disturbi nervosi e depressione, che non mancano affatto nei tempi di pandemia.

Tendenze vs prodotti più venduti

Il settore della profumeria, dalle analisi del mercato fatta dall’associazione nazionale Cosmetica Italia, ha subito un calo di 26,1% nel 2020 rispetto al 2019. Nel 2021, le tendenze emerse o rafforzate a seguito della pandemia nella categoria dei profumi e delle fragranze, includono la profumazione della casa e dell’ambiente. Il lockdown ha costretto in un certo senso la trasformazione della casa in un’oasi di pace e relax, aumentando così la vendita dei prodotti per la profumazione degli ambienti.

Profumi uomo – note più fresche e rasserenanti

La pandemia ci fa lavare le mani regolarmente e pensare di più all’igiene in generale. Questa sete di pulizia si è insinuata anche nella scelta dei profumi uomo https://makeup.it/categorys/3218/ che si preferiscono, essendo scelti di più quelli ariosi, acquosi, freschi e astratti. Le fragranze maschili più scelte infatti sono molto spesso basate sull’accordo d’acqua, sono rinfrescanti e meno intense, con note agrumate che aggiungono intensità.

Lo stress legato alla vita quotidiana, alimentato dall’ansia causata dalla pandemia, dall’incertezza del domani e dal rischio di contagio, ha fatto sì che si cercassero aromi che fornissero un senso di sicurezza e protezione contro i fattori ambientali esterni. Per questo motivo, un’altra parte degli uomini hanno preferito i profumi gourmet, con note di pasticceria, caffè, nocciola, caramello, cioccolato fondente e vaniglia. L’aroma dolce agirebbe sul cervello, donando sensazioni di piacere e benessere.

Queste categorie di note sono le tendenze olfattive che si sono affermate saldamente nelle scelte del pubblico maschile durante la pandemia, cercando quindi aromi che evocassero un senso di sicurezza, dolcezza e purificazione.

Più attenzione alla salute del pianeta

Un’altra tendenza emersa nel 2020, che rimarrà costante per i prossimi anni, è la sostenibilità che spazia in vari settori, dall’industria fino alla bellezza. Risulta infatti, un’attenzione maggiore all’impronta che lasciamo sul pianeta e al modo in cui le nostre scelte e le nostre abitudini di acquisto impattino la Terra. Da qui emerge che sempre più spesso si scelgono profumi naturali con ingredienti che provengono da una fonte sostenibile, mostrando maggior interesse alla riciclabilità degli imballaggi.

Le persone hanno iniziato a pensare di più alla salute, il che significa che hanno iniziato a investire di più su sé stesse e sul futuro dell’ambiente circostante. I consumatori scelgono quei marchi che contribuiscono alla protezione delle risorse naturali, riducono al minimo l’impatto negativo sull’ambiente e migliorano le condizioni di vita delle comunità. I produttori di fragranze sono consapevoli che le fonti naturali di materie prime non sono inesauribili, quindi stanno cercando metodi per reperirle in modo più sostenibile.

I profumi mini diventano più popolari

Il mercato risponde alle esigenze di mercato proponendo nuovi formati, più piccoli dei classici 100ml, che permettono di acquistare più fragranze e testarle.

Anche i marchi di nicchia si sono adattati, cercando di attrarre i clienti con set che offrono da due a cinque mini profumi, rendendo così disponibili più aromi in formati tra 10 e 30 ml. Le miniature stanno vivendo una rinascita che rappresenta il 10% delle vendite, con i brand che sfruttano appieno questo fenomeno. Derivati, edizioni limitate e formati di viaggio soddisfanno le esigenze di novità delle nuove generazioni.

Anche i formati roll-on hanno conquistato un grande successo. Risultano infatti, molto utili per applicare fragranze sulle zone sensibili dove la pelle è più sottile che altrove. Le perline in metallo hanno un effetto rinfrescante che arricchiscono l’esperienza sensoriale e trasformano l’applicazione in un rituale.

Nuovi orizzonti

Quali profumi rimarranno e quali invece sono solo una moda passeggera? Solo il tempo lo dirà. Non c’è dubbio però, che il settore stia subendo una trasformazione e che la nuova generazione di fragranze stia ribaltando le regole. Probabilmente non influenzerà il segmento di fascia alta, ma il modo in cui vengono utilizzate in generale cambierà e si apriranno nuove strade. La funzione del profumo sta cambiando, tocca più profondamente l’anima, l’equilibrio, il rapporto con gli altri, in modo estremamente vario.