Pregasina: nei fine settimana la strada sarà chiusa al traffico

L’amministrazione comunale sta predisponendo una ordinanza che nei fine settimana chiuderà al traffico la strada di accesso a Pregasina a partire dal belvedere dopo il tunnel.

Più precisamente, l’ordinanza stabilirà il divieto di transito dalle 7 alle 19 il sabato e la domenica (salvo eventuali piccole modifiche che potrebbero essere decise in questi giorni), a eccezione degli autorizzati, ovvero residenti, domiciliati, mezzi di soccorso e sicurezza, fornitori, frontisti, gestori e titolari di attività e relativi dipendenti, oltre a taxi e NCC (servizio di noleggio con conducente), che saranno invitati ad attivarsi in zona a servizio di chi vorrà raggiungere il paese.

«Non vogliamo creare disagi a chi a Pregasina vive o lavora -spiega l’assessore alla viabilità Luca Grazioli– i quali potranno raggiungere il paese come prima. L’intento è dare una risposta al grave problema dell’enorme numero di auto che nei fine settimana estivi intasano la strada e ogni spazio. Turisti ed escursionisti dovranno raggiungere il paese a piedi o in bici, mentre per il resto della settimana tutto resterà immutato. Soprattutto nei primi tempi della chiusura, la polizia locale farà i controlli del caso, per evitare che qualcuno non rispetti il divieto.

Pubblicità Pubblicità

Posizioneremo anche i cartelli di divieto di sosta lungo la strada, così da permettere alla polizia locale di sanzionare chi lascerà l’auto, come purtroppo succede ora. Non ci è possibile, purtroppo, dare dei tempi certi per l’ordinanza, perché la strada per un tratto è della Provincia e dobbiamo uniformarci ai loro tempi. Una cosa che voglio sottolineare è il valore ambientale di questa iniziativa, che andrà a tutelare il territorio e il benessere dei suoi residenti, obbiettivo forte di questa amministrazione».

Il provvedimento, di tipo sperimentale, prelude all’attivazione di un servizio di bus navetta da Riva del Garda con partenza dalla Baltera, che l’amministrazione aveva intenzione di far partire ancora quest’anno ma che è stato bloccato dal parere negativo del Servizio trasporti pubblici della Provincia, che ha giudicato pericoloso l’andirivieni del bus navetta nel tratto di strada dal belvedere fino al paese, in estate frequentato da un gran numero di escursionisti e ciclisti.

«Quel servizio lo realizzeremo l’anno prossimo –spiega l’assessore– tanto più che anche i Comuni di Tenno e di Ledro si sono detti molto interessati a far parte del progetto. L’idea resta quella di creare alla Baltera un hub funzionale e confortevole, da dove poter partire in bus navetta per Pregasina e valle di Ledro e per il lago di Tenno. Noi stiamo anche valutando in prospettiva di chiudere al traffico viale Canella alle auto provenienti dalla sponda bresciana del lago per deviarle, tramite la circonvallazione, alla Baltera, dove i turisti avranno a disposizione un parcheggio enorme e un servizio di bus navetta, anche per la città».

Pubblicità Pubblicità