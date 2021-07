Parco giochi di Melta: funicolare pericolante, l’amministrazione comunale ne è a conoscenza? Lo chiedono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia

L’infortunio al Parco della Pace di Pergine dove il cedimento della trave dell’altalena ha ferito per fortuna non gravemente, un quindicenne ha allertato i genitori.

Tant’è che un gruppo residente a Melta ha segnalato al consigliere comunale Daniele Demattè (Fratelli d’Italia) l’allarmante situazione della funicolare dell’omonimo parco. Il filmato spiega molto bene la situazione: sotto sforzo la struttura lignea risulta instabile ed ormai i perni in acciaio non tengono più di tanto in un legno usurato dal tempo.

La funicolare che è perfettamente agibile è segnalata in queste condizioni da tempo, non è transennata o resa in qualche modo inutilizzabile da parte dei ragazzi che frequentano il parco. Nonostante tutto sicura? Forse, di certo la situazione in essere non è rassicurante. Per questo il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione con risposta in aula, nella quale si chiede:

Se l’Amministrazione Comunale sia a conoscenza dello stato pericolante in cui versa la funicolare presente nella parte sud del parco di Melta di Gardolo e in caso di risposta affermativa, come mai non ne sia stato tempestivamente impedito l’utilizzo.

Se siano previsti dei controlli alle attrazioni ludiche delle aree giochi presenti nei parchi cittadini e in caso di risposta affermativa, chi sia delegato ad effettuarli e con quale cadenza. Se e quante segnalazioni in merito a situazioni analoghe nei parchi della nostra città, siano pervenute all’Amministrazione Comunale da parte dei cittadini nell’ultimo anno.

