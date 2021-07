Opere Gino De Dominicis: archiviata la posizione di Vittorio Sgarbi. La soddisfazione del Mart

Gli imputati legati all’indagine della Procura di Roma sulle opere di Gino De Dominicis, artista poliedrico e inclassificabile (nel 1972 espose alla Biennale un down) sono stati tutti rinviati a giudizio, eccetto due: Vittorio Sgarbi e Trombadori la cui posizione è stata archiviata.

Il presidente del Mar secondo le accuse avrebbe firmato certificati, nella hall di un albergo milanese, senza esaminare neanche in fotografia le opere di cui garantiva l’autenticità. «Le mie perizie – aveva replicato Sgarbi alle notizie di stampa – sono perfette e incontestabili, anche se le avessi fatte su un piede solo. Di falsi non ce n’è neanche uno».

Ma quanto contestato non era vero e la sua posizione è stata archiviata.

Dopo la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, la Direzione del Mart esprime la propria soddisfazione per la decisione che conferma la correttezza del comportamento del Presidente del museo.

Il Consiglio coglie l’occasione per ribadire la propria fiducia nel Presidente – si legge nella nota del museo roveretano –consapevole che se da un lato la sua attività politica e pubblica lo porta inevitabilmente a essere esposto al confronto dialettico, dall’altro la sua alta professionalità e la sua lunga e consolidata esperienza in campo artistico e culturale costituiscono una garanzia per il Museo e per tutti coloro che lo amministrano e vi operano, come dimostra l’articolato e qualificato programma espositivo messo in campo negli anni del suo mandato.

L’apprezzamento del mondo istituzionale e la risposta del pubblico per le grandi mostre allestite al Mart, alla Galleria Civica, a Palazzo delle Albere confermano l’interesse crescente nei confronti delle iniziative non solo espositive del Mart.

