Michl Ebner condannato per comportamento antisindacale. Pozzer: «Vengano sospese inserzioni a pagamento sulle testate della società editoriale Sie»

Ruggero Pozzer consigliere comunale di Rovereto presenta una mozione dopo la condanna della società SIE spa, che fa capo all’editore Michl Ebner ed è di fatto esclusivista per la carta stampata nella nostra provincia.

Pozzer impegna l’Amministrazione comunale a sospendere, sino ad eventuale riforma della sentenza, ogni inserzione a pagamento sulle testate della società editoriale Sie Spa.

Secondo il consigliere roveretano la notizia non ha avuto un’adeguata diffusione, dato che la totalità dei media in Trentino appartiene alla stessa società, la Sie Spa che fa capo all’editore Michl Ebner ed è di fatto esclusivista per la carta stampata nella nostra provincia. Proprio la Sie Spa è stata infatti condannata la scorsa settimana dal giudice del lavoro di Trento Giorgio Flaim, che ha accolto due delle tre istanze avanzate dal sindacato dei giornalisti FNSI per la improvvisa chiusura del quotidiano Trentino, risalente allo scorso 16 gennaio, con la contestuale collocazione in cassa integrazione zero ore di 18 giornalisti, dei quali solo tre sono stati recuperati dall’azienda per curare il sito Trentinoweb.

Nella premessa della mozione Pozzer aggiunge che «la sentenza è importante perché ha stabilito che l’editore ha adottato comportamenti antisindacali, un’infrazione molto grave per una società editrice che peraltro percepisce corposi finanziamenti dallo Stato.

La decisione del giudice Flaim non potrà restituire il lavoro ai 15 giornalisti – oltre a decine di collaboratori e fotografi, per i quali non è prevista alcuna forma di ammortizzatore sociale – rimasti a casa, con la verosimile prospettiva di venire espulsi allo scadere dei due anni di cassa integrazione (cioè a febbraio 2023), ma afferma un fatto evidente: che l’editore monopolista del Trentino non ha rispettato le norme nell’atto di tappare la bocca per sempre al quotidiano fondato dal CLN nel 1945, la voce laica che ha garantito per decenni un pluralismo nell’informazione.

In presenza di un abuso così evidente, che ha peraltro impoverito il tasso di democrazia nel nostro sistema di informazione locale, viene da chiedersi se le istituzioni non possano e non debbano prendere una posizione decisa contro scelte aziendali magari legittime, ma che vanno a svantaggio dei cittadini, per di più assunte in totale spregio della legge».

E ancora: «Credo che il Comune abbia in essere accordi con Sie per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie a pagamento sui quotidiani dell’editore. Sarebbe un segnale importante, a tutela non solo della dignità dei giornalisti messi da parte in un limbo senza prospettive (fatte salve le proposte occupazionali avanzate dalla società in fase di trattativa sindacale, definite ridicole dalla FNSI che infatti non ha firmato l’accordo per la cassa integrazione, richiesta unilateralmente dalla Sie), ma del diritto di tutti a un’informazione plurale, che la Giunta interrompesse rapporti economici con aziende editrici che violano le regole, calpestando i diritti dei lavoratori e dei cittadini».

Ricordiamo che il 18 maggio scorso il Consiglio comunale di Rovereto ha discusso una mozione volta a “Pensare ad un nuovo giornale”. Nel corso della discussione tutti i gruppi consiliari hanno espresso il loro stupore per l’improvvisa chiusura del quotidiano e in votazione si è riscontrata l’unanime solidarietà dei Consiglio ai giornalisti del Trentino rimasti senza lavoro.

«In conseguenza della sentenza menzionata ora anche Rovereto ha la possibilità di trasformare la solidarietà con un atto concreto» – Conclude Pozzer