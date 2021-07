Il Comune di Rovereto invita la popolazione a prelevare i sacchi della plastica non raccolti

Lo sciopero degli operatori di Dolomiti Ambiente ha causato il mancato ritiro in alcuni quartieri della città. L’assessore Andrea Miniucchi chiede la collaborazione dei cittadini per evitare ulteriori disagi. A causa dello sciopero generale degli operatori di Dolomiti Ambiente proclamato da FP CGIL / FIT-CISL e UIL Trasporti, la programmata raccolta dei sacchi della plastica non è stata effettuata in alcuni quartieri della città.

L’Assessore Andrea Miniucchi, avendo rilevato l’impossibilità di intervenire nella giornata di oggi per la raccolta del materiale che si trova ancora davanti alle abitazioni, chiede la collaborazione dei cittadini: “Lo sciopero degli operatori di Dolomiti Ambiente ha causato il mancato ritiro dei sacchi della plastica in alcune aree urbane – spiega l’Assessore Andrea Miniucchi – Purtroppo, in assenza di questo fondamentale servizio, non è possibile prelevare il materiale, con un evidente disagio per la popolazione.

Stiamo lavorando per poter provvedere al più presto ma, nel frattempo, chiediamo la collaborazione dei cittadini per poter evitare ulteriori disagi e salvaguardare il decoro della città. Ringraziando per la comprensione, ci scusiamo per questo disservizio, causato da un legittimo diritto alla sciopero, ma indipendente dalla nostra volontà e invitiamo i cittadini a ritirare i propri sacchi e conservarli fino a ulteriore disposizione”.

