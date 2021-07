I progetti delle due nuove ciclabili contestate dalle circoscrizioni di riferimento

Tempi duri per i progetti delle nuove ciclabili di Trento. Se di Salita Dalla Fior e delle contestazioni dei residenti se ne è già ampiamente scritto con la posizione contraria della Circoscrizione che ora passa al vaglio del Comune che poi si dovrà confrontare con la Provincia.

Farà discutere molto anche il progetto della ciclabile in Via Perini che di fatto ridurrà la carreggiata di una strada ad alto scorrimento ad una sola corsia, eliminerà per la gioia dei commercianti 34 parcheggi per una pericolosa promiscuità che metterà a rischio prima di tutti i gli stessi ciclisti.

Nasce male anche il progetto della futura ciclovia Trento Pergine che partirebbe da Via Bassano.

Pubblicità Pubblicità

Le contestazioni arrivano dalla Circoscrizione Argentario sia per il percorso che per la sicurezza. L’alternativa indicata sarebbe quella di Via Grazioli, poi passaggio sul futuro ascensore di collegamento con Mesiano e da qui si riprenderebbe la ciclovia di collegamento.

Partendo da Via Bassano i ciclisti dovrebbero percorrere due gallerie utilizzate anche da mezzi pesanti, dovrebbero poi passare per punti molto trafficati come lo svincolo di Martignano e quello di Muralta: poi strade strette e già pericolose a San Donà ed alle Laste.

In sostanza due progetti di ciclabili ed altrettanti pareri contrari delle circoscrizioni interessate.

Pubblicità Pubblicità



Si tratta però di progetti già finanziati e quindi difficilmente ci potranno essere dei ripensamenti anche se i pareri dei residenti non sarebbero da sottovalutare.

Resta una considerazione che è quella che a Trento non ci sono gli spazi per realizzare delle ciclabili sicure e piacevoli da percorrere, ma si vogliono realizzare lo stesso anche laddove non c’è uno spazio reale.

Allora si restringono le carreggiate, si trasformano i marciapiedi in pericolosi percorsi ciclopedonali e si tolgono i parcheggi: andrà a finire che tra quale anno sarà tutto da rifare e si dovrà pensare ad un progetto alternativo.