A piedi alla scoperta del territorio e delle sue prelibatezze: “TONdando con gusto” scalda i motori

Cresce l’attesa in bassa Val di Non per il ritorno della passeggiata gastronomica a tappe “TONdando con gusto”, un’iniziativa pensata sia per adulti che per bambini che consiste in un tour a piedi nei dintorni di Vigo e delle varie frazioni, lungo un percorso di circa 6 chilometri.

Durante il tragitto si farà conoscenza dei luoghi maggiormente caratteristici del territorio, ma si potrà anche deliziare il palato con i prodotti tipici locali che le stazioni gastronomiche offriranno in attesa del pranzo finale in località “Ronch”.

L’appuntamento è per domenica prossima 4 luglio, con partenza fissata alle 9 del mattino nella zona del parcheggio P2, dove verrà distribuito il programma ai partecipanti.

Pubblicità Pubblicità

La prima tappa sarà alla chiesa di San Vigilio, dove si farà colazione con caffè, succo di mela e una fetta di strudel, per poi dirigersi verso i pompieri che prepareranno uno spuntino con tagliere di affettati misti, vino e bibite.

“Poza Plana” ospiterà la sosta successiva, dove ci si potrà gustare un succo di mela di produzione artigianale.

Il piazzale di Toss farà da cornice all’aperitivo, sia alcolico che analcolico, accompagnato da stuzzichini vari, mentre al bacino artificiale la protagonista assoluta sarà la mela.

Pubblicità Pubblicità



La tappa di Nosino consentirà poi ai partecipanti di degustare prodotti tipici del luogo come il miele, il formaggio e la birra artigianale. La mattinata si concluderà, come detto, con il pranzo in località Ronch a base di polenta, spezzatino e fagioli. Per i più piccoli ci saranno wurstel e patatine fritte.

Durante la giornata, chi lo vorrà potrà inoltre visitare la chiesetta di San Vigilio, la chiesa di Toss e la chiesetta di San Martino, sotto Castel Thun, in compagnia delle guide di Anastasia Val di Non.

L’evento è stato organizzato dalla Commissione cultura, politiche sociali e giovanili del Comune in collaborazione con le sempre attive associazioni del territorio. «Per questo ci tengo a ringraziare, oltre naturalmente alla Commissione, tutte le realtà associative e i Vigili del Fuoco volontari di Ton che si spendono per il nostro territorio – commenta l’assessore alla cultura Angelo Fedrizzi –. Ora che finalmente siamo potuti ripartire, speriamo che questa collaborazione prosegua anche in futuro e che continui a dar vita a manifestazioni vivaci e partecipate».