Variante Delta in Trentino, Segnana: «Non ci sono prove scientifiche che diminuisca l’effetto del vaccino»

Nella question time durante i lavori in aula la consigliera di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi ha chiesto alla Giunta quali misure ha adottato (incluse le azioni finalizzate al sequenziamento genomico dei tamponi positivi) per evitare la diffusione della mutazione Delta del Covid-19 e le tempistiche entro cui saranno disponibili in Trentino i nuovi test in grado di riconoscere le mutazioni del virus.

L’assessora Segnana ha affermato che la variante Delta desta preoccupazione anche se non ci sono prove scientifiche che provochi una malattia più grave o diminuisca l’efficacia dei vaccini.

L’Apss e l’Istituto zooprofilattico hanno in dotazione test per individuare le varianti e in Trentino si è in grado di controllare la circolazione del virus e le sue varianti.

L’Apps monitora, inoltre, tutte le novità tecnologiche di diagnostica che arrivano sul mercato.

Il sottosegretario alla salute Sileri – ha replicato Alessia Ambrosi – ha ricordato la consigliera, ha detto che si sta valutando di concedere il green pass dopo la seconda dose di vaccino proprio perchè la variante indiana preoccupa anche i paesi più avanzati dal punto di vista vaccinale.

Bene il lavoro che si sta facendo in Trentino, ma si devono dare garanzie ai cittadini. Non possiamo trovarci in autunno nella situazione in cui si trova l’Inghilterra. La guardia, ha concluso, non va continuamente abbassata,va tenuta alta e servono i tamponi per cercare gli asintomatici, anche perché non si possono fare gli errori che abbiamo fatto nel recente passato.

