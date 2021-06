Trento: il bell’addormentato del parco e la porno coppia di via Inama

Non siamo su You porn e nemmeno dentro un film porno. Le due notizie arrivate alla nostra redazione con testimonianza fotografica (solo in parte pubblicata nell’articolo) fanno emergere alcune situazioni di degrado che negli ultimi anni rientrano comunque nella normalità nel nostro capoluogo.

Nel primo caso un uomo dorme così’ bene che sarebbe davvero un peccato svegliarlo.

Con queste temperature potrebbe aver avuto una notte insonne ed allora è giusto che mentre la Trento attiva si prepara ad andare al lavoro, ci sia chi si riposa.

Ci troviamo al Parco di Cristo Re in Lung’Adige Braille poco dopo le 7, la temperatura è mite, ma forse troppo fredda per chi è abituato a temperature più elevate ed ecco come possa essere l’ideale fasciarsi in un sacco a pelo con una serenità che fa quasi invidia.

Poi poco importa se la base di legno sia il punto di partenza del gioco per bambini della carrucola e che magari anche alla mattina presto, ci possa essere un bimbo che vorrebbe giocare, ma non po’ perché c’è il nostro “bell’addormentamento nel parco”.

Poco importa se i parchi di mattina presto dovrebbe essere ispezionati dalla Polizia Locale per un’opera di prevenzione che non dovrebbe essere solo quella di andare a caccia di cani senza guinzaglio per multare i proprietari.

Poco importa se al risveglio ci sarà anche qualche bisogno fisico da soddisfare ed allora alberi e cespugli diventeranno una toilette all’aperto.Chissà se un bacio lo trasformerebbe in un principe azzurro? Provateci voi però, da parte nostra ci teniamo la curiosità.

Sembra invece più avanti la coppia ripresa ieri mattina presto in via Inama a Trento mentre nuda faceva l’amore per nulla infastidita dai passanti e notata (foto) stamane nel parco di Cristo re (Ma non è sicuro che sia la stessa )

Il caldo si dice che faccia salire il testosterone, e probabilmente al risveglio i picchi dell’ormone sono diventati ingestibili.

Ma al di la del degrado, meglio il sesso che lo spaccio, le rapine e le aggressioni che ormai nel nostro capoluogo sono quotidiane. Insomma: meglio fare l’amore che la guerra.