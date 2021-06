Gli alunni di quinta della scuola primaria di Tres campioni di sport e inclusione

Una mattinata all’insegna dello sport e dell’amicizia, per continuare un percorso di crescita e inclusione.

Gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Tres, facente parte dell’istituto comprensivo di Taio, sono stati protagonisti negli ultimi giorni di scuola della manifestazione “Promosport”, tenutasi al centro sportivo di Borgo Valsugana e organizzata dal dipartimento istruzione e cultura-ufficio coordinamento attività sportive della Provincia e dal Coni di Trento.

In tutto, nel corso di tre giornate fatte di sorrisi e condivisione, sono state 26 le classi provenienti da ogni parte del Trentino coinvolte in questo progetto significativo.

I giovani campioncini di Tres, guidati e accompagnati dall’insegnante di educazione motoria Daniel Maistrelli e dall’educatrice Erica Chini, si sono potuti cimentare in un percorso multidisciplinare con 8 stazioni, la maggior parte a staffetta: corsa, lancio del vortex, percorso di abilità, corsa a balzi nei sacchi, tiri a canestro, calcio in slalom, percorso in bici e flashmob.

Un bel modo per stare insieme e divertirsi, ma anche l’occasione per provare diverse discipline sportive. Oltre ad aver ricevuto la medaglia e il cappellino, gli scolari di Tres hanno anche vinto il premio Panathlon club Trento per il “fair play” grazie a un bellissimo cartellone realizzato in classe.

Un bel motivo di soddisfazione per loro e per gli insegnanti che li hanno seguiti. E anche un primo passo per diventare dei campioni non solo nello sport, ma anche nell’ambito del rispetto e dell’inclusione.

