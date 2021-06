Caos cinque stelle, Bisesti rompe il silenzio: «Le comiche finali di una triste coppia della politica italiana che speriamo di non vedere più»

Beppe Grillo, è ormai ufficiale, si riprende i cinque stelle, o almeno quel poco che ne rimane. Per l’ex premier Conte, l’uomo adatto per tutte le stagioni, dopo la cacciata invece resta solo il definito oblio

Sulla lotta fratricida del movimento cinque stelle in Trentino è calato un omertoso silenzio. Dal Pd Trentino, alleato in due governi con i pentastellati nessun segnale di vita. I pochi militanti grillini trentini rimasti non hanno proferito parola in una provincia dove il partito «Tasse & Manette» non ha mai sfondato raccogliendo solo pochi voti e consensi.

I militanti della prima ora, capito quanto sarebbe successo, si sono subito defilati quasi subito abbandonando la barca prima che affondasse. Chi si è ritirato dalla vita politica, chi si è accasato in altri movimenti oppure chi sta alla finestra per vedere quello che succede.

A rompere questo silenzio in Trentino è stato nella giornata di oggi l’assessore Mirko Bisesti che sulla sua pagina social ha «postato» una interessante riflessione dove non sono mancate le critiche nei confronti di Grillo definito anche «cinico della politica» e di alcuni media che come spesso è successo si sono schierati sempre con l’ex premier nascondendone incongruenze, madornali errori e contraddizioni clamorose

Nella sua riflessione Bisesti ricostruisce le dolorose tappe del governo Conte bis e la frantumazione del movimento cinque stelle, abbondantemente prevista da molti addetti ai lavori

«Sic transit gloria mundi. Verrebbe da commentare così quanto accaduto ieri a Giuseppe Conte, il quale – sostenuto ed osannato dal Movimento 5 Stelle e dalla maggioranza dei media fino all’avvio del governo Draghi – è stato platealmente scaricato da Beppe Grillo. «Non ha né visione politica, né capacità manageriali», ha infatti sentenziato, con toni inappellabili, il comico fondatore del M5S, secondo cui l’ex premier «non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Io questo l’ho capito, e spero che possiate capirlo anche voi» – Comincia così la riflessione dell’assessore all’istruzione.

Un passaggio, questo, presentato sui media come la definitiva rottura tra i due leader pentastellati: «A me pare che tale rappresentazione – Aggiunge Bisesti – pur avendo un fondo di verità, sia semplicistica, troppo. Personalmente ci vedo più, infatti, un epilogo, con la venuta al pettine di tanti gravi nodi, finora nascosti come polvere sotto al tappeto. Alludo, anzitutto, al nodo di un Movimento – i 5 Stelle, ovvio – che, costituitosi per riformare un sistema politico giudicato corrotto, di fatto si sta sciogliendo senza aver portato un singolo contributo di moralità ma, in compenso, tantissimi di inconcludenza. Non solo».

Bisesti torna sulla crisi del 2019 quando Matteo Salvini decise di staccare al spina al governo Gialloverde: «La frantumazione del fronte grillino, cui stiamo assistendo, porta a galla anche le responsabilità politiche di chi – quando la Lega, nel 2019, aprì la crisi di governo del Conte I – non si mosse a difesa del Paese, ma della propria poltrona. Per carità, un sospetto del genere era già nell’aria, ma osservare un partito che, come noto, doveva innovare nel profondo il palazzo incamminarsi sulle peggiori orme della Prima Repubblica («e adesso, chi ci candida?», pare si chiedano in queste ore, disorientati, tanti parlamentari 5S) ecco, è spiazzante.

Naturalmente – come terzo aspetto – non si può omettere una annotazione critica anche ai nostri media e, in particolare, a tutti quei commentatori che prima tuonarono contro Matteo Salvini, giudicato irresponsabile per essersi sfilato da un esecutivo ormai al palo, e poi si dissero sollevati dal fatto di avere il M5S e la sinistra a fronteggiare la pandemia, quando invece la risposta italiana al Covid, i cui frutti amarissimi pagheremo a lungo, avrebbe meritato ben altra cautela».

Per ultimo Mirko Bisesti cala la mannaia su Beppe Grillo: «Corre l’obbligo di rendersi conto una volta per tutte del cinismo che ispira la politica di Beppe Grillo. Parliamo infatti di un signore che, catapultando a Palazzo Chigi uno sconosciuto signor Conte, ora, dopo cioè qualche anno, ci viene a raccontare che no, l’uomo “non ha né visione politica, né capacità manageriali”. Eppure, è proprio Conte che, non fosse arrivato Mario Draghi, il comico genovese avrebbe voluto nel continuare a gestire la pandemia, a portare avanti la gestione delle tante risorse del PNRR, perennemente in sella, insomma».

«Tutto questo per dire, o meglio ribadire, – conclude Bisesti – che ciò cui stiamo assistendo non è il semplice tramonto di un perduto feeling politico tra due leader. Magari lo fosse. Sono – è proprio il caso di dirlo, visti i protagonisti – le comiche finali di una triste coppia della politica italiana, che ci auguriamo presto di non vedere più. Gli italiani e la stessa storia repubblicana, per quanto segnata da pagine talvolta opache, non meritava un capitolo così imbarazzante come quello scritto dai Giuseppi pentastellati. È arrivato il momento, ricordando che entrambi non sono mai stati eletti da nessuno, di lasciarli fuori dalla politica. Non ne sentiremo la loro mancanza».