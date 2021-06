Amsa: la prima volta del nuovo cda

Nella tarda mattina di venerdì 25 giugno si è svolta la prima assemblea del nuovo cda di Amsa (Azienda municipale sviluppo Arco), occasione per presentare alla stampa i due nuovi membri e, da parte del sindaco Alessandro Betta, per illustrare gli obiettivi strategici di cui l’amministrazione comunale chiede alla società pubblica di farsi carico.

Oltre al sindaco, c’erano il presidente Renato Veronesi, il neo vice presidente Renato Miorelli, la direttrice Roberta Sommadossi, e i consiglieri Claudia Angelini, Bruno Lunelli e la seconda nuova entrata, Chiara Malfer.

«La nostra società pubblica è per l’intera collettività locale una risorsa strategica molto importante –ha detto il sindaco– perché concorre in modo rilevante alla realizzazione di una parte dei programmi dell’amministrazione volti ad un futuro ancora prospero. Per questo ho chiesto di organizzare un momento ufficiale in cui poter presentare alla cittadinanza, con la massima apertura e trasparenza, il nuovo cda e i punti strategici dell’attività che sarà chiamato a svolgere.

La pandemia ha certamente condotto a un netto peggioramento delle cose, la situazione è complessa e spesso si deve assistere al superamento del limite del buon senso, ormai le norme non sono più strumenti che hanno l’obiettivo di permettere di realizzare il bene comune ma sempre più sembrano entità a se stanti che perseguono il fine di scaricare le responsabilità su altri, bloccando e rallentando il sistema in cui operiamo. Siamo, io credo, al punto da dover temere per la tenuta proprio del sistema e per le prospettive della nostra società. Ancora di più, quindi, la nomina del nuovo cda di Amsa si carica di aspettative importanti per la nostra comunità».

Dopo aver ringraziato della disponibilità e dell’impegno tutti i membri del cda, apprezzando il contributo in termini di entusiasmo e di possibilità di innovazione dei due nuovi membri, Renato Miorelli e Chiara Malfer, ma non senza sottolineare il valore dell’esperienza degli altri, il sindaco ha illustrato i temi che costituiscono, per l’amministrazione comunale, i punti strategici che Amsa dovrà affrontare nel corso di questo mandato.

«La questione più importante ora è la piscina –ha detto il sindaco– la cui situazione è semplice: è stata costruita mezzo secolo fa e per i tecnici è a fine vita. Questo cda dovrà trovare la soluzione migliore, tenendo presente che a oggi non risulta che quella di Prabi possa diventare la piscina sovracomunale dell’Alto Garda trentino. Il servizio che ha svolto finora è stato doppio: a servizio del campeggio ma anche come spazio dell’estate di tantissime persone. Ad Amsa compete la parte che attiene alla gestione del campeggio, ma l’amministrazione comunale chiede che si faccia carico anche della parte rivolta alla collettività sia dal punto di vista ludico sia da quello sportivo.

Un tema, naturalmente, è quello della eventuale copertura. Su questo voglio proporvi un atteggiamento molto concreto: è noto che stiamo portando avanti con Riva del Garda un confronto stretto sul tema piscina nel Garda trentino con Ledro, e che il clima è di grande condivisione, ma progetti di questa portata sono esposti a una variabilità estrema, per cui tra le possibilità che Amsa dovrebbe esplorare c’è anche quella di prevedere di consentire una possibile copertura in futuro, nell’evenienza che il progetto di una nuova piscina sovracomunale non dovesse andare in porto».

Secondo punto, la stazione delle autocorriere: «Dobbiamo arrivare a concretizzare una soluzione entro questa amministrazione -ha detto il sindaco– realizzando in quell’edificio una sala multifunzionale che possa dare una nuova e più adeguata sede anche al Consiglio comunale e che liberi spazio al Casinò, che ne ha bisogno per le sue attività. La sede della stazione delle autocorriere per l’amministrazione non deve più essere quella, e questo spostamento di destinazioni è uno dei punti prioritari che chiedo ad Amsa di affrontare».

Il sindaco Alessandro Betta ha poi passato in rassegna gli altri progetti in ballo, dalla riqualificazione del campeggio, al cui riguardo apprezza ciò che Amsa sta facendo, al progetto wellness a Prabi, sul quale ha invece espresso pesanti perplessità circa la fattibilità economica, soprattutto in tema di gestione, invitando ad esplorare la possibilità, per potenziare l’offerta a Linfano, di un confronto con Garda Thermae, azienda privata che sta gestendo con successo una simile attività, per trovare una forma di sinergia. Ha poi ricordato gli obiettivi di riqualificare l’area del campeggio e del Circolo Vela, dove serviranno idee nuove e coraggiose, essendone naufragate finora più d’una, e di decidere una destinazione per ex oratorio ed ex macello.

Il presidente Renato Veronesi ha confermato come Amsa, grazie alla nuova ragione sociale di Srl, sia ora in grado di concorrere più efficacemente agli obiettivi dell’amministrazione comunale, perché svincolata dalla necessità stringente di realizzare utile, potendo occuparsi di progetti di tipo urbanistico e del riordino di parti del territorio, affrontando e risolvendo nodi rilevanti per la comunità arcense.