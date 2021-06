Sondaggio Mentana: Fratelli d’Italia supera la lega e diventa il primo partito

Fratelli d’Italia diventa il primo partito. A dirlo è il tradizionale sondaggio del lunedì realizzato da Swg per Enrico Mentana.

Il partito di Giorgia Meloni ha infatti scavalcato la Lega di Matteo Salvini ed è diventato il primo per consenso in Italia: a Fdi viene attribuito il 20,7 per cento (+0,2 rispetto a sette giorni fa), mentre al Carroccio il 20,3 per cento (-0,3).

Anche l’altro partito di centrodestra, Forza Italia, ha leggermente aumentato i consensi, salendo al 7 per cento (+0,2). Ovviamente va considerato che su questi sondaggi c’è un margine di errore abbastanza ampio, ma ciò non toglie che per questa settimana sia la Meloni davanti a tutti.

Pubblicità Pubblicità

Il centro destra unito sale ore al 48%, un dato storico che fa registrare il massimo consenso assoluto della storia dei movimenti riconducibili ai valori del centro destra.

Più staccate le forze di centrosinistra: il Pd di Enrico Letta è rilevato al 18,8 per cento, mentre il M5s nonostante il caos e le spaccature che lo caratterizzano è al 16,6 per cento, in crescita di 0,6 punti.

Tra gli altri partiti spicca Azione di Carlo Calenda, che è dato al 3,9 per cento (+0,1). Fermo per il momento il partito di Matteo Renzi che non sfonda.

Pubblicità Pubblicità