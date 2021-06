Parole discriminanti dell’U.S. Levico: spero nelle scuse alla comunità

Gentile Direttore,

Le scrivo queste brevi righe per esprimere il mio disappunto riguardo il comunicato apparso pochi giorni fa sul sito ufficiale della associazione U.S. Levico Terme, nel quale si legge: “L’Unione Sportiva Levico Terme da oltre 60 anni dedica tempo ed energie, anche economiche, dei propri dirigenti per supportare migliaia e migliaia di ragazzi e famiglie, e mai avrebbe pensato di doversi difendere addirittura in Tribunale da false accuse avanzate da questi nuovi cittadini levicensi d’adozione che sono sempre alla ricerca del marcio anche dove non esiste”. (Qui l’intera lettera presente sul sito della squadra del Levico)

Un’affermazione proprio inaspettata da una associazione sportiva che si vanta di creare inclusione giovanile.

Una frase che può essere letta in tanti modi differenti, ma che di certo fa emergere il pensiero discriminante nei confronti di chi, come me, non ha origini radicate nella storia di Levico, ma che ci vive da molti anni.

Una frase che di certo non brilla in un contesto turistico come quello di Levico, dove ci si aspetterebbe rispetto e considerazione, nei confronti di chi la ha scelta e la sceglierà come propria nuova casa, nella quale vivere ed impegnarsi.

In un mondo che cerca faticosamente l’inclusione, questi esempi di classismo fanno retrocedere da ogni tentativo di progresso.

Certe frasi dovrebbero rimanere nei bar, ma anche li potrebbero essere udite e creare malumori. Meglio se rimanessero nelle stanze dove questo Direttivo, orgoglioso di quello che ha scritto, composto anche da ex amministratori e persone vicine alla politica locale e provinciale, si ritrova.

Trascurando gli aspetti legali, dei quali mi disinteresso in questo contesto, esprimo il mio dissenso dalle parole usate dal Direttivo della associazione sportiva in questione, auspicando che questa lettera possa condurlo a delle scuse nei confronti di quella parte della comunità di Levico da loro considerata, usando un termine calcistico, di serie B.

Il comunicato si chiude con lo slogan: “Meno Social e più Sociali“. Spero che in futuro sia veramente così.

Voglio concludere questo mio intervento con un’osservazione rivolta ai numerosi sostenitori economici (sponsor): sono disposti a metterci la faccia sempre e comunque indipendentemente dalle affermazioni, talvolta sconsiderate, di questo Direttivo?

La ringrazio per l’attenzione.

Giuseppe Resta

