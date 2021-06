Martiri del 28 giugno: la commemorazione a Riva del Garda

Si è svolta lunedì a Riva del Garda la solenne cerimonia di commemorazione dell’eccidio nazista dei Martiri del 28 giugno 1944.

Con una novità: svolta, come ormai accade da anni, in modo congiunto dai Comuni di Arco, Nago-Torbole e Riva del Garda, la cerimonia è stata preceduta alle 8 del mattino, come consuetudine, dai rintocchi della Renga, la campana della torre civica Apponale, che per cinque minuti ha suonato a lutto; momento al quale per la prima volta hanno preso parte anche le amministrazioni comunali di Arco e di Nago-Torbole, con i rispettivi sindaci, Alessandro Betta, Gianni Morandi e Cristina Santi, e con le rappresentanze delle Giunte e dei Consigli comunali.

All’iniziativa, nata dalla proposta di un gruppo di cittadini rivani e accolta all’unanimità dal Consiglio comunale nel settembre del 2003, hanno preso parte anche gli ex sindaci di Riva del Garda Paolo Matteotti e Claudio Molinari, con un’ampia rappresentanza delle forze dell’ordine e della associazioni combattentistiche e d’arma, presenti inoltre alcuni ex partigiani e parenti delle vittime.

Pubblicità Pubblicità

Presenti anche, per l’Anpi, Mario Cossali e Gianantonio Pfleger, presidenti delle sezioni rispettivamente del Trentino e dell’Alto Garda e Ledro. A seguire, la deposizione di corone di fiori alla stele al parco della Libertà e al sacrario dei Caduti al cimitero del Grez. Fiori sono stati deposti anche ai tre cippi intitolati a Gastone Franchetti, Eugenio Impera ed Enrico Meroni.

In serata (l’inizio è stato alle 19.30) la cerimonia congiunta, quest’anno a Riva del Garda, nella loggia del municipio, presenti anche il segretario generale reggente Anna Cattoi e l’ex sindaco Bruno Santi.

Dopo la deposizione della corona di fiori alla lapide che ricorda i Caduti della Resistenza, l’intervento del sindaco Cristina Santi: «Sono trascorsi 77 anni da quel 28 giugno 1944 -ha detto il sindaco- nel quale si è consumato un atto vile, brutale e barbaro, che non può trovare giustificazione alcuna, perché nulla può giustificare la morte di undici persone, tra giovani, studenti e adulti, e le torture e gli incarceramenti. Undici coraggiosi che hanno scelto di difendere gli ideali di libertà e di democrazia fino alla fine, con la propria vita.

Pubblicità Pubblicità



Se viviamo oggi in un Paese libero e democratico lo dobbiamo anche ai Martiri della libertà, che non si sono sottratti alla lotta, quella che ci ha regalato una Carta costituzionale fondata sui valori della libertà e della democrazia. Il tempo trascorre inesorabile ma il nostro compito è quello di mantenere vivo il ricordo, specie per le nuove generazioni, perché la conoscenza della storia faccia sì che quanto accaduto non sia dimenticato.

Il dramma fu tale non soltanto per l’atrocità dell’evento ma perché la brutalità fu inaudita e questa repressione avvenne spesso sotto gli occhi di familiari e amici, che ancora oggi portano nei loro occhi un velo di terrore. Attimi che hanno segnato per sempre la loro vita. Per questo è un nostro dovere non dimenticare. Oggi quei valori noi li diamo per scontati, ma mi vorrei soffermare un secondo sul periodo che stiamo vivendo, e dal quale se Dio vuole stiamo uscendo, nel quale una pandemia ha limitato la nostra libertà.

La libertà è un valore di enorme importanza perché significa prendersi delle responsabilità, rispondere delle proprie azioni, agire e scegliere in ogni circostanza senza delegare ad altri quello che invece spetta sempre a noi fare. I Martiri del 28 giugno furono degli uomini liberi, a cui tutti noi siamo debitori di un sentito sentimento di riconoscenza».

Quindi, il corteo dal municipio fino alla Rocca, in testa i gonfaloni dei tre Comuni seguiti dai sindaci e, per Riva del Garda, dal presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone. Nel cortile interno Novella Volani, ricercatrice del Laboratorio di Storia di Rovereto, ha illustrato il progetto «Pietre d’inciampo. L’arte al servizio delle memoria» (a cura del Museo Alto Garda), in via di realizzazione da parte del Comune.

Tra i presenti, anche l’avv. Renato Ballardini, protagonista della Resistenza a Riva del Garda e scampato all’eccidio, medaglia d’oro al merito del Comune di Riva del Garda per l’impegno civico e nei campi della cultura e della convivenza. A seguire l’intervento di Gianantonio Pfleger, che ha parlato della necessità di impedire che i fatti storici siam travisati e di riconoscere alla Resistenza la sua reale importanza, e più specificamente per i fatti dell’Alto Garda, di essere tutti all’altezza delle gesta dei Martiri e di quanti combatterono per la libertà e la democrazia.

Infine, gli studenti della quarta A scientifico del liceo Maffei (scuola frequentata nel 1944 da molti dei Martiri) hanno presentato il loro lavoro «I martiri del 28 giugno e la battaglia di Riva: Wikiradio al liceo Maffei», uno studio di grande impegno e interesse i cui risultati, comprensivi di numerose interviste (e disponibili sul sito web della scuola), sono stati riassunti in formato radiofonico, sullo stile della trasmissione di Rai Radio 3 Wikiradio.

L’ascolto del podcast è stato intervallato da esibizioni musicali curate dal Conservatorio «F. A. Bonporti», sezione di Riva del Garda: Elisa Sala al pianoforte, Veronica Bresadola alla chitarra, Vanessa Bresadola al violino, Francesco Moncher al violoncello, Mjlla Franetovich al violino e Stefano Zeitler al pianoforte.

– il lavoro di ricerca degli studenti del liceo Maffei è consultabile all’indirizzo https://e.liceomaffei.it/j/newshomepage2016/47-news1-home16/2975-i-martiri-del-28-giugno-1945-2021.html

Breve cenno storico – Il 28 giugno 1944 alcune decine di militari delle Schutzstaffel, le famigerate SS, agli ordini del maggiore Rudolf Tyrolf, comandante della polizia tedesca di Bolzano, eseguirono una spietata azione repressiva tra Riva del Garda, Arco, Nago e Torbole: furono assassinate undici persone e compiuti arresti e torture.

Il ricordo di quell’orrore è sempre vivo nelle comunità dell’Alto Garda, che da tempo ne celebrano il ricordo in modo congiunto, con il senso di rendere un tributo riconoscente a quel sacrificio a favore di un mondo migliore, ma anche di ricordare tutti coloro che in quel tempo si sono impegnati, spesso a costo della vita propria o di quella dei familiari, nella Resistenza e nella lotta antifascista.