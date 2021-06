Itea, nel 2020 pervenute 372 segnalazioni e decurtati 355 punti. Nominato il nuovo CdA, c’è anche Gabriella Maffioletti

“La casa è un elemento che diventa sempre più centrale, fondamentale per dare sicurezza e costruire una comunità sana e coesa. Con questo obiettivo di fondo, Itea lavora per il benessere delle famiglie, specie le più fragili. Ringrazio il cda e il presidente uscente Salvatore Ghirardini per l’impegno profuso in questi anni, su progetti importanti come la patente a punti per gli inquilini, il co-living, la riqualificazione energetica. Alla nuova presidente e al nuovo cda gli auguri di buon lavoro. Speriamo di poter ripartire pienamente dai mesi difficili della pandemia e di continuare, anche per il futuro, a dare progetti innovativi alla comunità trentina”.

L’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, è intervenuta ieri mattina in occasione dell’Assemblea del Socio unico (la Provincia autonoma di Trento) di Itea spa, l’Istituto trentino per l’edilizia abitativa.

Nella riunione è stato approvato il bilancio (che chiude in utile, per 188.924 euro), sono stati ringraziati i componenti del cda uscente ed è stata formalizzata la composizione della nuova governance della Società. Francesca Gerosa è quindi la nuova presidente di Itea spa.

Segnana ha inoltre definito “un fatto positivo” la nomina al femminile per la guida della società. “Gerosa è stata scelta dalla Giunta provinciale per le sue capacità e competenze. Il fatto che sia una donna – ha aggiunto – è un riconoscimento del grande contributo femminile fino alle più alte posizioni pubbliche in Trentino”.

Riguardo ai progetti, passati e futuri, e in particolare per la patente a punti, l’assessore ha ricordato come sia “uno strumento utile per far valere ancora di più il rispetto delle regole, a tutela degli altri inquilini e del patrimonio Itea: un patrimonio pubblico, pagato con i soldi delle tasse di tutti i trentini e che va quindi rispettato”. “Ci sono poi le iniziative di coliving – ha continuato -, a Luserna, Canal San Bovo e per le quali riceviamo richieste da diversi altri Comuni del Trentino, senza dimenticare gli sforzi di riqualificazione attraverso il Superbonus”.

Il 2020 è il primo anno di operatività del nuovo Regolamento delle Affittanze e, in particolare, del suo strumento più innovativo e qualificante: la “Carta dell’Inquilino”. Nel corso del 2020 sono pervenute 372 segnalazioni, con l’avvio di 204 pratiche: 161 non sono ancora chiuse, mentre 43 sono state archiviate.

Di queste, 5 senza decurtazione di punti, 3 con decurtazione di punti e invio di diffida e 35 con decurtazione di punti. I punti decurtati sono stati pari a 355.

Altro settore su cui si è intervenuti, anche con strumenti innovativi, è quello dell’efficientamento energetico, sfruttando quanto previsto dalla normativa sul Superbonus 110%. Itea Spa ha concorso a formare una task force (coordinata dal presidente della Società e formata da suoi Dirigenti, da funzionari della Provincia e da un project manager esterno), che ha stilato un programma di riqualificazione energetica che prevede un investimento, a carico della Società, pari a 52 milioni di euro.

Esso riguarda 169 interventi complessivi, relativi a 3.009 alloggi (di cui la metà della Società, pari al 10% del suo patrimonio e al 50% di quelli che ne avrebbero bisogno). Sempre con tali finalità, Itea Spa porta avanti il progetto pilota di partenariato pubblico – privato volto alla riqualificazione energetica di alcuni edifici di Povo e Melta di Gardolo, per un totale di 180 alloggi, con un investimento complessivo di euro 4.078.314, di cui euro 1.260.755 a suo carico.

Nel corso del 2020 Itea ha preso parte a diversi progetti con formule innovative dell’abitare sostenibile. Itea Spa ha partecipato al progetto “Educazione alla cittadinanza e all’abitare”, che nasce da una proposta di Federcasa e ha visto il coinvolgimento in tre città – Firenze, Milano e Trento – delle amministrazioni comunali, degli enti gestori – Casa Spa, MM Spa e ITEA Spa – e, a Trento, degli inquilini assegnatari di sei edifici di edilizia residenziale pubblica. Il “Manuale per l’abitare consapevole di case, edifici e città” è stato distribuito a tutti i referenti condominiali.

Mentre come momento conclusivo del progetto pilota “Coliving collaborare condividere abitare”, frutto della collaborazione tra vari soggetti istituzionali, nel novembre 2020, a Luserna-Lusérn, c’è stata la consegna delle chiavi alle quattro famiglie a cui sono state affidate altrettante abitazioni in comodato gratuito per quattro anni. La bontà di tale progetto è confermata dall’attivazione, nel 2021, da parte del Comune di Canal San Bovo.

Nel corso dell’Assemblea sono state inoltre formalizzate le nomine di Francesca Gerosa quale nuova presidente della società e di Bruna Dalpalù, Gabriella Maffioletti, Michele Condini e Michele Ravagni quali nuovi membri del consiglio di amministrazione. È stata inoltre rinnovata la composizione dell’organismo di vigilanza, composto da: il presidente è Mario De Zordo e i due componenti sono Valentina Carollo e Giorgio Cipriani.