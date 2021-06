In Trentino ancora 2.000 sanitari senza Vaccino: da metà luglio scattano le sospensioni

Si stringono le maglie della provincia autonoma di Trento intorno agli operatori della sanità – medici, infermieri, Oss – che hanno rifiutato nei mesi scorsi di essere vaccinati.

In ordine sparso si procede alla ‘conta’ di chi manca all’appello, e si preparano le sanzioni. La vaccinazione per i sanitari, va ricordato, è un obbligo stabilito dal decreto legge n. 44, convertito in legge dal Parlamento a fine maggio.

Il consigliere di Futura Paolo Zanella durante il question time della prima giornata dei lavori in aula del consiglio provinciale ha chiesto all’assessora della salute come intenda agire nei confronti dei 2205 operatori sanitari (l’11,3% del totale, uno dei dati peggiori d’Italia) che non si sono vaccinati.

L’assessora Segnana ha riferito che l’Apss sull’obbligo vaccinale si è attenuta alle procedure previste dalla legge 76 del 2021, acquisendo gli elenchi degli operatori e dei professionisti del settore sanitario e provvedendo alla verifica del loro stato vaccinale.

La Provincia ha quindi trasmesso, come prescritto, a chi non risultasse vaccinato, una lettera A/R di invito a presentare entro 5 giorni dal ricevimento della missiva, la documentazione comprovante l’eventuale effettuazione, nel frattempo, della vaccinazione, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione mediante prenotazione, o un certificato medico attestante un pericolo per la salute derivante dalla vaccinazione.

Questo per giustificare l’esonero o il differimento o la dichiarazione sotto la propria responsabilità di non rientrare nelle categorie di operatori e professionisti del comparto sanitario.

Segnana ha informato che l’Apss ha inviato 3.888 lettere A/R e ad oggi sono pervenute 1.800 risposte, che sono state classificate secondo le informazioni contenute: meno di 2.000 sono le risposte ancora in sospeso, in compiuta giacenza fino a fine giugno (domani) quando scadono i termini per il ritiro della raccomandata da parte del destinatario.

L’Apss, a partire dalla prima settimana di luglio, proseguirà ad inviare un formale invito alla vaccinazione corredato dai siti informativi sulla vaccinazione Covid-19 da consultare per approfondire l’argomento.

Seguiranno, in caso di accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza, e gli altri adempimenti previsti dalla legge nazionale di riferimento.

Zanella ha evidenziato i tempi lunghi richiesti da queste procedure, segnalando che sono passati più di due mesi dall’emergere del problema e che, pur essendo condivisibile la linea della persuasione adottata dalla Giunta, se risulterà che più di 1.000 operatori sanitari non intendono vaccinarsi occorrerà trovare una soluzione, altrimenti si dovranno chiudere interi reparti e intere Rsa.

In alternativa secondo Zanella si potrebbero prevedere tamponi molto frequenti ai quali sottoporre questi operatori e professionisti. In ogni caso su questo tema il consigliere ha invitato l’assessora ad interloquire con il ministero prima che sia troppo tardi.