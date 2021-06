«Extra chorum»: il grido di un uomo che vede il suo paese affondare

Giurista, già difensore civico della nostra provincia, il dottor Fabio Bortolotti ha consegnato recentemente alle stampe un nuovo, poderoso saggio, dal titolo volutamente provocatorio: Extra chorum (edizioni Albatros).

Bortolotti vuole essere una voce libera, competente, mossa non dall’interesse né dall’ansia di un pubblico riconoscimento, ma dall’esigenza di dire la verità, tutta intera.

Il libro è per certi versi il grido di dolore di un uomo che vede il suo paese affondare, e che, come un medico, cerca prima di identificare le patologie del paziente, senza indulgere ad un superficiale buonismo, per poi proporre delle cure, delle soluzioni, non solo per l’Italia ma anche per l’Unione Europea, che gli appare “priva di substrato costituzionale, fondata su schemi non condivisi e antidemocratici”, molto lontana dal progetto di Unione Europea dei padri fondatori.

C’è spazio, nel libro, per una disamina della “fatua condotta del nostrano homo politicus, tutta impregnata di apparenza e verosimiglianza”, che ne fa quasi un “attore drammatico”, come per l’analisi di un sistema mediatico dominato dal pensiero unico, interpretato per lo più da giornalisti servili e faziosi, poco inclini alla ricerca della verità.

Bortolotti, mentre mescola analisi e proposte, non trascura di toccare un punto che gli appare centrale: la crisi della moralità, che egli vede connessa con un profondo deterioramento della proposta cattolica ed ecclesistica, “allineata a miti, valori, idee neo illuministiche”, succube di un “nuovo utopistico umanesimo” che “di religioso ha ben poco”, e che ha perso ogni capacità di contribuire concretamente all’elevazione morale di un popolo, così come alla difesa della “famiglia naturale”, bersaglio continuo della cultura dominante.

Il libro, che raccomandiamo ai lettori appassionati al bene comune, costa di 4 capitoli, così intitolati: Affabulazioni politiche; Sfrontatezze politiche; Utopie politiche; Inerzie politiche.

