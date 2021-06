Cinema in movimento, il grande schermo viaggia nelle Circoscrizioni

E con Arte in bottega la città si anima grazie agli spettacoli ospitati negli esercizi commerciali.

Portare lo spettacolo nelle piazze e nei sobborghi, far rivivere la città e dare la possibilità a cittadini e turisti di trascorrere qualche ora in compagnia tra arte, cinema e musica. Il cartellone di Trento aperta, che partirà ufficialmente il prossimo 8 luglio, raccoglie idealmente il testimone delle Feste Vigiliane per continuare ad animare l’estate del capoluogo.

Parte lunedì 28 giugno il Cinema in movimento, che ripropone gli spettacoli all’aperto con un format adattato alla situazione secondo i vincoli e la normativa imposta per contenere i rischi di contagio, scegliendo la modalità della prossimità con un maggior numero di eventi rivolti a numeri più ridotti di fruitori e portando il cinema nei luoghi di residenza del pubblico, eliminando o quanto meno riducendo gli spostamenti con mezzi privati e quindi il relativo traffico veicolare.

21 location sparse sul territorio ospiteranno i 36 film in programma, di cui 12 dedicati ai bambini, scelti tra i titoli più interessanti della cinematografia internazionale degli ultimi anni, accanto ad alcune proiezioni proposte dal Trento Film Festival.

Gli spettacoli, 4 in settimana, con 3 proiezioni per ognuna delle 12 Circoscrizioni, si terranno dal lunedì al giovedì dal 28 giugno al 9 settembre alle 21.30 nei mesi di giugno e luglio, alle 21 in agosto e settembre.

99 i posti a sedere numerati per ogni proiezione. Per evitare assembramenti e garantire l’accesso sicuro agli spettacoli, anche alle fasce economicamente più deboli, gli spettacoli sono a titolo gratuito con prenotazione obbligatoria online, attiva 5 giorni prima di ogni programmazione settimanale sul sito eventbrite.it. In caso di maltempo, la proiezione verrà annullata.

Ecco dove e quando verranno proiettate le prime pellicole:

lunedì 28 giugno a Gardolo (piazza libertà) Lontano da qui (dramma)

martedì 29 giugno a Meano (Parco Villa Salvadori Zanatta) Annibale Salsa. I paesaggi del Trentino e Paesaggi del cibo (alpinismo)

mercoledì 30 giugno a Sopramonte (prato chiesa S. Anna) El gran Hito e 58BPM, Battiti al minuto (animazione e alpinismo)

giovedì 1 luglio a Sardagna (campetto oratorio) Le creature di Andrea (arte)

lunedì 5 luglio a Ravina (piazzale Circoscrizione) Ema (dramma)

martedì 6 luglio al parco di Martignano Un’altra vita (dramma)

mercoledì 7 luglio al parco Duca d’Aosta In viaggio verso un sogno (commedia)

giovedì 8 luglio nel giardino Massimiliano d’Asburgo Dilili a Parigi (animazione)

Le proiezioni di Meano, Sopramonte e Sardagna sono proposte in collaborazione con il Trento Film Festival.

Su www.trentoaperta.it è disponibile il programma completo e costantemente aggiornato.

Questo inizio stagione per Trento aperta non è solo cinema. Il Comune, in collaborazione con Updoo, ente gestore del Centro musica, ha preparato un evento eccezionale per l’inizio di luglio.

Per valorizzare performance artistiche leggere, inedite, innovative e non convenzionali e sostenere il talento giovanile, sono stati coinvolti con una doppia call artisti in grado di proporre brevi performance che parleranno i diversi linguaggi dell’arte ed esercenti di negozi, ristoranti, bar, caffè e realtà similari della città che hanno aderito alla call e deciso di ospitare le performance, all’aperto nei plateatici e giardini dei propri locali o al chiuso, dentro i propri esercizi.

Arte in bottega si svolgerà nelle ore pomeridiane e serali dei fine settimana del 9-10 e 16-17 luglio e prevede l’esibizione di 80 artisti impegnati in 280 performance di musica, teatro e danza. Son previste tre repliche della durata di 30 minuti ciascuna, equamente ripartite sulle quattro giornate.