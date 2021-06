85 anni lei, 89 lui. La favola di Mirella e Edres: sboccia in Trentino la storia d’amore più bella di sempre

Mirella ed Edres. 85 anni lei, 89 lui. Da due anni vivono una relazione piena di amore, quell’amore che non guarda i limiti dell’età e delle situazioni, delle preoccupazioni per il futuro, dei piccoli grandi ostacoli del quotidiano ma vive delle gioie che ogni giorno, al sorgere di un nuovo sole, l’universo porta con sé.

Nasce e si sviluppa forte ed intenso, e come un fiume in piena travolge le vite di chi quella passione proprio non si aspettava più di poter sperimentare, dopo anni in cui l’esistenza non sembra riservarti ulteriori sorprese. E questo grande sentimento, fresco come una primavera dopo il lungo inverno della terza età, nasce proprio in Trentino.

Entrambi milanesi, Mirella ed Edres di conoscono proprio due anni fa in una casa di cura ad Arco. Lei frequenta la struttura da quando, quattro anni e mezzo prima, rimane vedova. Lui arriva invece ben 24 mesi dopo. E’ la fine di settembre del 2019. Passeggiate all’aria aperta, incontri collettivi, chiacchierate pomeridiane e serali tra giochi di società, pranzi e cene comuni. Ed è qui che scatta l’interesse.

L’arzillo Edres la nota subito, ma decide di aspettare qualche settimana per farsi avanti. Forse troppe, perché il soggiorno si conclude e i due non si sono scambiati nemmeno i numeri di telefono. Ma qualcosa di forte, di indimenticabile, rimane.

Sarà un conoscente comune a fare sì che la futura coppia torni in contatto. Dopo qualche esitazione alla fine di ottobre galeotto è un pranzo a Milano, così come il caffè in quello che poi diventerà il ‘loro’ bar. Tutto il resto è un lungo, profondo scambio di ‘amorosi sensi’ che a tutt’oggi perdura con una forza immensa ed irrompente.

“L’incontro a piazzale Lima dopo lunghe telefonate passate a sondarci profondamente, il pranzo fuori, il nostro caffè. Il primo bacio? E’ accaduto la seconda volta che ci siamo visti, a novembre. Uno di quei momenti che non si dimentica. Edres è un uomo che sa amare davvero, che sa parlare di amore in maniera mai banale. Nulla è scontato con lui”. 57 anni di matrimonio, due figli maschi e quattro nipoti, la signora Mirella dalla pelle di bambina, rivela una bellezza e una vivacità sorprendenti. Nativa di Isola d’Istria, esule, arriva a Milano dopo l’occupazione di Tito a soli 14 anni e si dice orgogliosamente italiana. “Raggiunsi lì mia sorella, sposata con un milanese. Non sono mai andata dunque in un campo profughi dopo l’esilio forzato, ma ricordo bene il dolore di allora. In Lombardia mi sono messa a fare la ‘picinina’ l’apprendista in sartoria. Mi sono sposata a 23 anni ed in tutto questo lungo tempo passato senza mio marito, il pensiero di potere tornare a vivere qualcosa di grande non mi sfiorava nemmeno”.

Tornando ai giorni nostri e più precisamente al 2020, per il compleanno che ha deciso di festeggiare con la famiglia (è nata il 16 febbraio del 1936) Mirella è indecisa se presentare Edres, con il quale è già nata una tenera amicizia. Il figlio la convince ad invitarlo e lo va a prendere a casa. Lui si presenta con un enorme mazzo di fiori. Nella primavera dello stesso anno le regalerà un anello di brillanti. Prezioso come il sentimento che li lega. Scoppia in seguito la pandemia, ma l’emergenza sanitaria non scoraggia i due innamorati che proseguono la loro relazione e la mantengono salda sempre grazie al telefono. “Stare lontani ci è dispiaciuto, certo, ma non è stato un dramma. Già da prima eravamo abituati a sentirci per almeno sei o sette volte al giorno”, dice scherzosamente Mirella.

E lui, dal canto suo, si rivela come un uomo che potremmo definire davvero d’altri tempi. Vedovo da 15 anni, originario di Ferrara dove nasce il 22 settembre 1931, anche lui si trasferisce nella città meneghina appena adolescente.

Qui si sposa e ha due figli, lavora come corniciaio e crea un piccolo impero lavorando sodo per decenni.

Oggi, pieno di attenzioni per la sua amata, conferma che in quel lontano settembre del 2019, proprio ad Arco, sentì subito una forte attrazione nei suoi confronti, tanto da chiedere ad un comune ospite di poterne fare la conoscenza. Un incontro di anime che si rivelerà il più importante della sua esistenza.

Avete mai pensato di andare a vivere insieme? “A dire il vero – dice Mirella – per il momento abbiamo deciso di vivere in case separate per mantenere ognuno la propria indipendenza. Siamo entrambi in salute ed autosufficienti. Certo, ad Edres non dispiacerebbe condividere anche la quotidianità, ma io credo che soprattutto alla nostra età si possa vivere appieno il sentimento tenendo per sé quegli angoli di vita che per tempo interminabile hanno fatto parte di noi, senza rovinare nulla“. Non pensate nemmeno ad un secondo matrimonio? “Abbiamo ricevuto un grande dono che non desideriamo coronare ulteriormente, almeno per il momento. Amarci per tutto il tempo che ci sarà concesso (ancora molto a lungo ndr) per noi è l’unica cosa che conta“, rispondono insieme.

“Anche quest’anno – concludono – siamo tornati ad Arco e lo faremo per quelli a venire, perché questo paradiso immerso nel verde ci ha fatto unire ed è un altro regalo per il quale continueremo a ringraziare il cielo“.

Due vite diverse, Mirella ed Edres, vissute per decenni nella stessa grande città, senza mai incontrarsi. Il destino li ha dovuti portare fino in Trentino per coronare quel sogno affettivo e sentimentale così misteriosamente affascinante da fare invidia al mondo.