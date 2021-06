Trentino 2060: pensare il presente, immaginare il futuro. Il primo festival del pensiero critico

Dal 23 al 25 luglio a Borgo Valsugana si svolgerà il primo festival del pensiero critico “Trentino 2060 pensare il presente, immaginare il futuro”, il quale vedrà la partecipazione di relatori di caratura nazionale e internazionale come Elsa Fornero, Elena Cattaneo, Roberto Mercadini, Giampaolo Galli, Giulia Pastorella, Andrea Purgatori, Giovanna Pancheri e molti altri. È previsto anche un “extra festival” con Carlo Cottarelli, il 29 luglio.

Il progetto Trentino 2060 nasce nel 2019, quando l’Associazione Culturale Agorà decide di promuovere un primo ciclo di conferenze culturali in Valsugana, con l’intento di sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti concettuali che aiutino e stimolino i giovani (e non solo) ad essere protagonisti del contesto sociale in cui vivono. Nel 2019 e nel 2020, il ciclo di conferenze Trentino 2060 ha ospitato relatori del calibro di Roberta Villa, Nando Pagnoncelli, Michele Boldrin, Ernesto Galli della Loggia e molti altri, registrando un totale di ben 3000 partecipanti fisici.

Quest’anno Trentino 2060 diventa un vero e proprio festival: il primo festival del pensiero critico. La realizzazione di questo ambizioso progetto è lo sforzo condiviso tra i ragazzi dell’associazione Agorà e Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Cassa Rurale ha creduto in un progetto che rimette la Valsugana al centro della proposta culturale, sociale e turistica trentina, collaborando all’organizzazione dell’evento e divenendo sponsor unico dell’intera manifestazione. La direzione scientifica è curata da Davide Battisti, dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi dell’Insubria (Como – Varese) e docente a contratto all’Università degli Studi di Milano.

Il festival, articolato in otto eventi, ha come tema principale una riflessione sul futuro dell’Europa attraverso la lente della giustizia intergenerazionale. Il recente sforzo messo in campo dall’Unione Europea è l’esempio paradigmatico di come le scelte che siamo chiamati a fare oggi plasmeranno in modo sostanziale l’Europa di domani. Temi come la questione intergenerazionale, la rivoluzione digitale, la sostenibilità ecologica, l’importanza della ricerca scientifica e il ruolo geopolitico europeo saranno perciò al centro della proposta. Verrà dato ampio spazio anche alla riflessione delle idee che plasmano la nostra società e la società del futuro.

Cambiano le modalità e le misure, ma lo spirito di Trentino 2060 rimane sempre lo stesso. In un mondo sempre più articolato e in rapida evoluzione, la retorica delle soluzioni semplici a problemi complessi è dannosa e fuorviante. Questa alimenta scelte demagogiche che non sono nel vero interesse della collettività. Per sviluppare un pensiero autonomo e consapevole è necessario, invece, confrontarsi con una grande quantità di informazioni, dati e notizie e per farlo occorrono degli strumenti che guidino l’individuo in questo difficile percorso.

Venerdì 23 luglio 20:30 Elsa Fornero “La Questione intergenerazionale. Una sfida del nostro tempo“. Modera Alberto Faustini, Piazza Degasperi.

Sabato 24 luglio 10:00 Matteo Testi, Chiara Ghidini “Tra emergenza e opportunità. Innovazione digitale e sostenibilità ambientale“. Modera Philipp Woelk Casa Galvan, Corso Ausugum 112; 17:00 Alberto Mingardi, Corrado del Bò “La tirannia del merito? Un dibattito serrato sulla giustizia sociale“, Piazza Martiri della Resistenza; 18:30 Andrea Purgatori, Alessia Amighini, Giovanna Pancheri “L’Unione Europea e le altre potenze. Quale ruolo geopolitico dell’Europa nel mondo di oggi e in quello di domani“. Modera Fausta Slanzi; 21:15 Elena Cattaneo “Armati di scienza. L’importanza della ricerca scientifica per il futuro dei giovani“, Piazza Degasperi.

Domenica 25 luglio 10:00 Francesco Filippi “Le parole proibite. Come le società cambiano il significato delle parole“. Casa Galvan, Corso Ausugum 112; 18:30 Giulia Pastorella, Giampaolo Galli “I colossi del web. Quando le piattaforme virtuali contano più degli Stati“, Piazza Degasperi; 20:45 Roberto Mercadini “Quale futuro sperare? Per un’idea critica di felicità (monologo)”, Piazza Degasperi.

Giovedì 29 luglio (extra festival) 20:45 Carlo Cottarelli “L’incertezza nel futuro dell’Europa. Le prospettive di un progetto incompleto” (in collaborazione con Fondazione Trentina Alcide De Gasperi), Piazza Degasperi.

Tutti gli eventi seguiranno rigidamente le normative anti-Covid-19 disposte dalla legge – In caso di maltempo tutti gli eventi si svolgeranno nel nuovo auditorium delle Scuole Medie, Via Spagolla 1, mentre la cena e i momenti conviviali si svolgeranno al teatro tenda di Piazzale Bludenz. I luoghi e gli orari potrebbero variare; tutte le informazioni verranno comunicate attraverso le nostre pagine social.

Le biografie dei relatori

Alberto Mingardi – Direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni. È professore associato di Storia del Pensiero Politico presso l’Università IULM di Milano ed è docente all’Università Vita-Salute San Raffaele. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Pavia, dove ha conseguito il dottorato di ricerca. Collabora con vari quotidiani, tra i quali La Stampa, Il Foglio, Il Sole 24 Ore, The Wall Street Journal, The Washington Post e altri.

Giulia Pastorella – È un’esperta di cybersecurity e data policy e lavora per una grande multinazionale del tech, per la quale cura i rapporti con l’Unione Europea. Si è formata all’Università di Oxford, alla Science Po e alla London School of Economics, presso la quale ha conseguito un dottorato di ricerca con una tesi sui governi tecnici in Europa. Nel 2016 è stata selezionata da Forbes tra i 30 “under 30 più influenti nel mondo” nella sezione Law and Policy.

Corrado del Bò – Uno dei maggiori studiosi italiani nell’ambito delle teorie della giustizia. È professore associato di Filosofia del Diritto all’Università degli Studi di Milano. Laureato in Filosofia Politica all’Università degli Studi di Pavia, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Pisa. È autore di svariate pubblicazioni scientifiche e quest’anno ha curato per Feltrinelli la traduzione in italiano del libro La tirannia del merito di Michael Sandel

Alessia Amighini – È condirettore dell’Asia Centre e Senior Associate Research Fellow presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). È professoressa associata di Politica Economica presso l’Università del Piemonte Orientale.

Giovanna Pancheri – Giornalista e inviata di Sky TG24 dal 2005. È stata Corrispondente dal 2009 al 2016 per l’Europa per la stessa testata con base a Bruxelles, mentre dal settembre 2016 è corrispondente per il Nord America.

Andrea Purgatori – È giornalista, sceneggiatore e conduttore tv. Ha collaborato con L’Unità, Le Monde Diplomatique, Huffington Post e il World Service della BBC. Attualmente conduce l’acclamata trasmissione Atlantide in onda su La7, con grande successo di pubblico e critica

Francesco Filippi – Storico della mentalità e formatore presso l’Associazione di Promozione Sociale Deina, che organizza viaggi di memoria e percorsi formativi in tutta Italia ed è responsabile storico-scientifico del progetto Promemoria_Auschwitz.eu. Autore di diversi saggi, la sua opera più famosa è Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, Bollati Boringhieri Editore, mentre la più recente è Prima gli italiani (sì, ma quali?), Laterza.

Roberto Mercadini – Nasce come ingegnere elettronico e rinasce come scrittore, attore e youtuber. Con oltre 150 spettacoli all’anno, porta in giro per la penisola i suoi spettacoli di narrazione e monologhi poetici, i quali spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Nel 2020 pubblica il suo ultimo libro Bomba Atomica, Rizzoli Editore.

Giampaolo Galli – Economista, è docente di Economia Politica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha conseguito la laurea presso l’Università Bocconi di Milano e il dottorato di ricerca presso il MIT. Ha svolto attività di ricerca presso il Fondo Monetario Internazionale e la Banca d’Italia, è stato capo economista e direttore generale di Confindustria. È stato eletto alla Camera dei Deputati e attualmente è vicedirettore dell’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani.

Carlo Cottarelli – Economista, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Visiting Professor all’Università Bocconi. Ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia (1981-1987) e nell’Eni (1987-1988). È stato direttore degli Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica sotto il Governo Letta e direttore esecutivo nel board del Fondo Monetario Internazionale con il Governo Renzi. Nel 2018 è stato Presidente del Consiglio incaricato, prima della formazione del governo Conte I.

Elena Cattaneo – Professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università di Milano. È nota a livello mondiale per i suoi studi sulla Còrea di Huntington. Nel 2013 è stata nominata Senatrice a vita. Tra le attività svolte in Senato da Elena Cattaneo, figura l’Indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina della Commissione Igiene e Sanità del Senato, vari interventi e proposte di emendamento a favore dei giovani ricercatori. Ha recentemente pubblicato Armati di scienza, Raffaello Cortina Editore.

Chiara Ghidini – Ricercatrice senior presso la Fondazione Bruno Kessler (Trento), dove dirige l’unità Process and Data Intelligence ed è responsabile scientifica del Centro Digital Health & WellBeing. È membro del direttivo di AI*IA (Associazione Italiana Intelligenza Artificiale) e ha svolto attività di ricerca presso la Manchester Metropolitan University e la Liverpool University

Matteo Testi – Ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler (Trento) e membro dell’unità Applied Research on Energy Systems. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica presso l’Università degli Studi di Trento (2017). È esperto di nuovi materiali e metodi per le tecnologie di stoccaggio e di mobilità dell’idrogeno allo stato solido.