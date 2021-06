Movida: L’unione degli Universitari contesta l’ordinanza di Ianeselli

(mala) Movida: non c’è dialogo tra Comune e studenti. “Inutile e dannosa” è il giudizio dell’Unione degli Universitari relativamente all’ordinanza che vieta la somministrazione di bevande tra le 22,30 e le 5 della mattina. “Spero che non restino fermi sulle loro posizioni, si deve venire incontro alle esigenze di tutti” ribatte la sindaca della notte, Giulia Casonato. E adesso?

I residenti fanno notare come tutti gli interventi decisi dal Comune siano falliti: “Dialogo e autogestione? Fallimento totale. Tolleranza e repressione soft ? Fallimento totale. Ora un’ordinanza che vale un mese? Poi arriva agosto ed a metà settembre si dovrà ricominciare tutto daccapo”.

D’accordo è vietata la somministrazione, ma se i ragazzi si comprano privatamente le bevande in altro luogo e poi se le bevono nella zona di Via Santa Maria Maddalena cosa succede? Finora ha prevalso l’idea che i ragazzi siano in troppi rispetto alle forze dell’ordine e quindi è meglio osservare.

Peccato che a Bolzano sabato sera in previsione dei festeggiamenti per l’eventuale vittoria dell’ Italia sull’Austria, sindaco e questore avessero preventivamente preparato la Polizia in tenuta antisommossa ed è bastato un segnale perché fossero manganellate.

La differenza sta in un sindaco decisionista (Bolzano) e in uno attendista (Trento), ma se si vuole pensare male la differenza potrebbe essere un’altra.

A Bolzano c’era la sostanziale certezza che ad essere manganellati sarebbe stata gente di destra, a Trento invece toccherebbe a gente di sinistra, molta della della quale Ianeselli lo ha votato.

Allora al di la della sindaca di facciata, Giulia Casonato che per età, esperienza politica e di vita, non è adatta al ruolo oppure fa solo comodo a tutti che lo sia andata a ricoprire, il sindaco Ianeselli che fa? Vive nell’imbarazzo.

Il divieto? Non è un atto repressivo. Ma se non lo è, cos’è? “Abbiamo unicamente voluto dare seguito alle decisioni prese direttamente dagli esercenti della zona”. Ma come non solo li si toglie il pane da sotto i denti, ma addirittura avevano chiuso per protesta ed adesso hanno cambiato radicalmente idea? Per il sindaco l’ordinanza agevolerebbe il loro lavoro.

C’è confusione e se chi dovrebbe decidere non ha il coraggio delle proprie idee e se dopo una decisione si trova in dovere di giustificarsi, la soluzione del problema è molto lontana.