L’ultimo giorno di scuola del maestro Giorgio Giuliani, in pensione dopo 32 anni trascorsi alle elementari di Sanzeno

Quello vissuto quest’anno è stato un ultimo giorno di scuola dal sapore particolare, diverso dagli altri, per il maestro Giorgio.

È stato, infatti, l’ultimo. Nel vero senso della parola. Dopo 42 anni trascorsi a educare, guidare, istruire intere generazioni di scolari, di cui 32 vissuti a Sanzeno, Giorgio Giuliani, classe 1959 di Malgolo, a partire dal 1° settembre prossimo sarà ufficialmente in pensione.

Non sarà più in aula, a insegnare ai bimbi a contare e a fare le tabelline, ma continuerà a dedicarsi ai giovani. Lo farà con altri panni indosso, legati al mondo del volontariato, e avrà così anche più tempo da passare con la famiglia, in particolare con la moglie Lorenza e le figlie Marianna e Valentina, che sono, per dirla con parole sue, «il senso della vita».

«Posso dire di aver fatto davvero il lavoro più bello del mondo – racconta con emozione il maestro Giorgio –. Quello dell’insegnante è un mestiere faticoso, ma tra i più gratificanti. Ogni giorno è stata un’emozione nuova e non c’è stata una mattina, in tanti anni, in cui andare a scuola sia stato un peso. Anche perché non l’ho mai inteso come un luogo in cui si trasmettono solamente saperi e contenuti, ma ho sempre dato grande importanza anche alle tematiche della cittadinanza, dell’educazione civica, del rispetto. Credo infatti che si debbano costruire dei valori nei bambini, perché possano crescere e maturare. E diventare cittadini consapevoli».

Particolarmente toccanti la festa e il saluto che l’ultimo giorno di scuola i bimbi hanno dedicato al loro insegnante di matematica e scienze. «È stato un momento emozionante – confessa il maestro –. I bambini sono incredibili, ma penso ci sia un tempo nella vita di ciascuno, ovvero l’ultima parte, in cui sia giusto dedicarsi anche ad altro. Sono socio della Fondazione don Milani, per tanto tempo ho fatto la guida a Barbiana, alla scuola dei più fragili. Spero di coinvolgere in progetti di questo tipo tante scuole del Trentino. Faccio poi parte dell’associazione “La storia siamo noi” e vorrei seguire anche la biblioteca francescana di Gerusalemme. Sempre con l’idea di camminare insieme ai giovani e aiutarli a seminare. Starà poi a loro raccogliere i frutti».

Il filo che attraversa l’impegno di Giorgio Giuliani, da docente o da volontario, è sempre e comunque l’amore per i giovani. Perché in tanti parlano di loro. «Ma in pochi se ne occupano, o preoccupano, davvero».

Anche l’amministrazione comunale di Sanzeno, con la quale la collaborazione è sempre stata proficua, ha voluto rendere omaggio a colui che per la scuola del paese è stato un’istituzione. In particolare il sindaco Martin Slaifer Ziller e il suo vice Lucas Brentari lo hanno salutato e ringraziato a nome di tutta la comunità.

«In tutti questi anni Giorgio Giuliani è stato una guida e un faro per tutti: bimbi e genitori – ha dichiarato il primo cittadino – . Ha portato esperienza, conoscenza e soprattutto ha cercato di far comprendere ai più piccoli quell’educazione alla cittadinanza tanto utile quanto importante. Grazie maestro Giorgio».

Un “grazie” a cui si aggiunge quello di tante ragazze e tanti ragazzi, di tante donne e tanti uomini diventati grandi grazie anche ai valori trasmessi dal maestro Giorgio. Un maestro che porteranno sempre nel cuore.