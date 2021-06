La denuncia di una mamma corre su facebook: «Sponsorizzano il turismo Trentino e le ciclabili e poi…»

La denuncia corre su facebook e riguarda quanto successo sabato in val di Sole.

Sabrina con i suoi due figli decide di fare un giro in bicicletta sulla bellissima ciclabile della val di Sole. La bambina più grande di 4 anni usa la sua bicicletta mentre la più piccola viene trascinata con il tradizionale carrettino che chi frequenta le ciclabili nota spesso con simpatia.

Raggiungono con la macchina Fucine per poi inforcare le biciclette per andare fino a Mostizzolo. Raggiunta la metà bisogna poi tornare indietro col treno, e qui cominciano i problemi.

Arrivata alla stazione dei treni scopre, suo malgrado, di non poter caricare il carretto. Ad informarla è il capotreno: «Mi sono rivolta a lui e mi ha risposto da vero maleducato e cafone – ricorda amaramente Sabrina – se è questa l’accoglienza del nostro bel trentino siamo davvero messi male. Ho tentato di spiegare che il carrello si poteva piegare e non avrebbe dato nessun fastidio e che poteva essere considerato un passeggino. Ma non c’è stato nulla da fare».

Sabrina si era anche informata ad una stazione intermedia: «Mi ero fermata a chiedere a un punto informazioni, di quelli che si trovano ovunque e che dovrebbero essere informati proprio rispetto al turismo e a come muoversi. Ma mi sono accorta che anche loro sapevano ben poco».

Ma la cosa che fa ancora più arrabbiare Sabrina è sempre il comportamento del capotreno: «Quando siamo saliti il vagone era praticamente quasi vuoto di biciclette (foto), poi mentre discutevo col capotreno si è riempito e non abbiamo potuto salire nemmeno con le biciclette».

L’allegra famigliola dopo aver atteso il prossimo treno per un’ora sotto al sole, ha deciso di lasciare il carrello in stazione. «E siamo stati anche fortunati che al nostro ritorno lo abbiamo trovato, di questi tempi lo ritengo un vero miracolo» – aggiunge ironicamente Sabrina che conferma di aver scritto una formale lettera di protesta alla Trentino Trasporti.

Come dicevamo Sabrina Giacomoni (nella foto) ha denunciato quanto successo postando sulla sua pagina facebook un messaggio piuttosto forte:«Come ca**o si può sponsorizzare il turismo in trentino, le ciclabili e poi… faccio la ciclabile della Val di Sole con i miei bambini, il più grande (che ha cmq 4 anni) pedala, mentre l altro è nel carretto. Facciamo 30 km e poi alla stazione del treno, per poter tornare alla macchina, NON mi lasciano caricare il carretto!!!!!!!!!!!!! Perché qualche genio ha fatto un regolamento del ca**o, scrivendo che da oggi 26 giugno 2021 non si possono più caricare i carretti!!! Vergognatevi!!! Mi sono trovata in estrema difficoltà su come poter tornare alla macchina»



Certo sarebbe stato meglio un pochino di buon senso, specialmente da parte del capotreno. Sabrina ha comunque voluto sottolineare che tornerà volentieri in val di Sole.«Quanto successo non centra nulla con la gente del posto ed è solo frutto di maleducazione e arroganza di un singolo»

Il regolamento della Trentino trasporti dice comunque che «Non è consentito il trasporto dei carrellini porta bimbo».

Una legge forse obsoleta, per un turismo che è radicalmente cambiato e che tenta di portare le famiglie in Trentino per godersi gli spettacoli che le montagne offrono l’estate e l’inverno.