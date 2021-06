Da oggi via la mascherina all’aperto. Ma attenzione alla variante Delta

Da oggi, lunedì 28 giugno, «cade» la mascherina all’aperto in tutta l’Italia.

Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno. “Con l’ordinanza che ho appena firmato – ha detto il ministro Speranza – tutta l’Italia sarà in zona bianca a partire da lunedì. E’ un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta”.

Nell’Italia che da oggi sarà tutta bianca e dove si potrà stare senza mascherina se si è all’aperto, ci sono però ancora due milioni e 700 mila cittadini che hanno più di 60 anni e non hanno fatto neanche una dose di vaccino, dunque non hanno alcuna protezione contro il Covid nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio. In totale i vaccini somministrati sono oltre 50 milioni.

“La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L’ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata. E’ sempre obbligatorio portarla con sé e portarla al chiuso, e in tutte le situazioni in cui c’è un margine di rischio è giustissimo indossarla“, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’abolizione dell’obbligo di mascherina all’aperto in vigore da lunedì.

Nei prossimi giorni avremo stato dell’arte su variante Delta “Nei prossimi giorni avremo i risultati di un’analisi che sta facendo l’Iss e questo ci farà avere lo stato dell’arte sulla variante Delta. Ma se una variante è più veloce nel diffondersi tende in tempo medio breve a diventare dominante”, ha aggiunto il ministro. Vaccini, farli a over 60 mancanti priorità assoluta “Vaccinare gli over 60 mancanti è la priorità assoluta. Per loro vale il messaggio che abbiamo mandato a tutti gli italiani. Vaccinarsi è l’unica strada possibile per chiudere questa stagione così drammatica”, ha poi detto Speranza parlando a Rai Uno.

