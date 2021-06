Avio: in campo diverse azioni per la ripartenza dopo l’emergenza Covid

Non solo aiuti alle attività economiche, ma anche il sostegno per manifestazioni di carattere culturale e sociale: superata l’emergenza Covid, per la ripartenza l’amministrazione comunale di Avio ha messo in campo diverse azioni con stanziamenti in bilancio per sostenere da un lato il settore economico e dall’altro molte iniziative per il benessere di tutti i suoi cittadini.

Che significa favorire, in tutta sicurezza, incontri e relazioni (forzatamente limitati a causa del Covid) attraverso proposte culturali importanti anche per lo sviluppo del territorio. Se ne è parlato nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Avio in occasione della presentazione (e approvazione) del rendiconto di gestione 2021 e prima variazione di bilancio 2021.

Il 2020 (un anno segnato dalla pandemia e contraddistinto in ottobre dal subentro della nuova amministrazione comunale) si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 3,7 milioni di euro, “risorse che – ha affermato l’assessore al bilancio e programmazione Pamela Fugatti (foto)- potranno essere investite sul nostro territorio e che saranno di stimolo per far ripartire l’economia e a supporto per attività sociali“. Con la prima variazione di bilancio (per un ammontare di oltre 411 mila euro) sono stati inseriti importanti interventi in ambito economico, sociale, culturale e di promozione turistica.

“Per essere vicino alle attività economiche ed artigianali del territorio il Comune ha introdotto contributi per quelle attività che maggiormente hanno risentito dell’emergenza Covid registrando cali del fatturato: presto la giunta stabilirà i criteri per l’assegnazione dei contributi. Inoltre – prosegue l’assessore Fugatti – per consentire alla popolazione di riappropriarsi della libertà ritrovata e di poter vivere il proprio territorio, dopo le restrizioni subite fino a poco tempo fa, sono in programma eventi lungo tutta l’estate, che andranno a valorizzare il patrimonio culturale e storico, nonché stimolo per l’attività turistica“.

Tra gli eventi programmati in primo piano figura “AvVio l’estate” partito sabato 19 giugno con l’arte protagonista (con mostre, estemporanea in centro storico, apertura della Gipsoteca con opere dell’artista Albero Biasi) e fiabe nella cornice del Castello (in collaborazione del Fai), quindi concerti da parte del Coro Monte Vignol e del Coro Castelbarco che si svolgeranno anche nelle frazioni per consentire alla popolazione di rivivere momenti di aggregazione in sicurezza e in autunno una rassegna teatrale che si svolgerà all’oratorio di Avio con la presentazione di spettacoli in collaborazione con associazioni teatrali locali. Gran parte delle risorse necessarie per la realizzazione di queste iniziative sono state reperite dal piano vallata 2016-2020 erogato dal Bim e destinato al Comune di Avio nell’ambito di programmazione di contributi quinquennale, ma non ancora impegnato.

In programma per quanto riguarda le opere pubbliche sono stati inseriti interventi al patrimonio per manutenzione degli impianti sportivi, scuole, strade comunali, rete idrica e del patrimonio comunale in generale.

E’ previsto un intervento significativo sui parchi giochi comunali per un rinnovamento che consenta alle famiglie di avere spazi dedicati confortevoli e sicuri. “Anche tutti questi interventi, al di là di garantire una sempre maggiore efficienza dei servizi – aggiunge il sindaco Ivano Facchetti – contribuiscono ad accrescere il benessere e la qualità della vita dei cittadini, elementi fondamentali soprattutto in questo periodo”.

Infine per quanto riguarda l’assetto finanziario, per rispondere alle esigenze di efficienza economica, è prevista l’estinzione anticipata di un mutuo con Cassa del Trentino: “Considerate le disponibilità economiche, l’amministrazione – conclude l’assessore Fugatti – ha ritenuto necessario estinguere un mutuo che presentava un tasso fisso molto elevato del 4,7%, non in linea con le condizioni di mercato attuali, consentendo così un risparmio in parte corrente della quota interessi da qui fino al 2028, scadenza originaria del finanziamento”.