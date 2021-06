«No Paura Day»: ieri a Trento la protesta dei «Free Vax»

Contro la mistificazione dell’informazione e per la libera scelta vaccinale. Sono questi alcuni dei punti fermi del primo No Paura Day, organizzato a Trento nella giornata di ieri.

La confusione delle notizie sui vaccini, il loro succedersi anche in maniera contraddittoria mai smentita, la mancanza assoluta di chiarezza – secondo i manifestanti – non sono che conferme di come ci si stia trovando davanti ad una sperimentazione di massa che dev’essere di libera scelta per gli adulti, ma che non deve assolutamente coinvolgere i bambini

“Purtroppo alcuni saranno sacrificati da genitori che hanno perso qualsiasi capacità critica, ma la nostra opposizione sarà dura e continua perché i bambini non si toccano e ci piace vederli vivere e crescere”, ha detto Gianfranco Cavallaro di One People’s Public Trust.

Pubblicità Pubblicità

Monica Cadau, commerciante la cui decisione di tenere aperta la propria attività le è costata 15 mila euro di multe, ha ribadito il diritto al lavoro da parte di tutti e contestato come i commercianti siano stati costretti a spendere cifre ingenti per la messa in sicurezza delle proprie attività, soldi gettati al vento perché poi sono stati costretti a chiudere lo stesso.

“Libertà senza se e senza pass” è stato scandito da una piazza a maggioranza femminile che ha ribadito il diritto dei bambini ad una scuola in presenza perché la socializzazione è un diritto inalienabile. La vaccinazione, o meglio la sperimentazione di massa del vaccino deve escludere assolutamente i bambini e per gli adulti dev’essere una libera scelta e non un obbligo.

“Ci vogliono omologare e continuano ad incuterci paura: ci hanno dato un po’ di libertà? E già si parla di un ritorno alle zone rosse, di varianti ben più pericolose e non evitate dal vaccino: evidente che c’è poco o nulla di sanitario, ma tanto di politico e chi sta tracciando questo disegno è riuscito a manipolare le persone che hanno perso lo spirito critico”.

Pubblicità Pubblicità



Abbastanza buona la partecipazione alla manifestazione con la presenza di circa 300 persone che hanno ribadito il diritto alla libertà ed alla libera scelta.

Ad oggi in Italia è stata vaccinata circa il 30% della popolazione. Il generale Figliuolo conta di raggiungere la cosi detta immunità di gregge alla metà di settembre.

Buona la risposta del Trentino che si trova al terzo posto nazionale per la somministrazione dei vaccini. Questi i dettagli sulle vaccinazioni aggiornati a ieri nella nostra regione: 433.967 somministrazioni, di cui 165.919 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 65.727 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono rispettivamente 83.646 e 92.074.

Dato importante che ha fatto crollare i decessi è quello relativo alle fasce di età degli anziani. In Trentino il 96% degli over 80 si sono vaccinati, mentre l’87% della fascia over 70 ha ricevuto il vaccino.