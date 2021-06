Licenziamenti: anche una delegazione trentina alla manifestazione unitaria di Torino

Tema più che mai attuale quello dell’occupazione specialmente in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti (30 giugno) che se confermato richiederebbe nuove e particolari tutele allargate anche a chi oggi non ne ha nessuna.

Per questo Cigl, Cisl e Uil hanno proclamato una manifestazione nazionale che si è svolta nelle piazze di Torino, Firenze e Bari; a quella di Torino ha preso parte una delegazione trentina composta da lavoratori, pensionati e sindacalisti.

Il comunicato stampa diffuso in serata: “La ripartenza non deve lasciare indietro nessuno e deve avere come tassello fondamentale la tutela del lavoro. E’ stato questo il messaggio lanciato oggi da Cgil Cisl Uil in piazza a Torino, Firenze e Bari per chiedere maggiore giustizia sociale, la proroga del blocco dei licenziamenti e più investimenti per crescita e occupazione, più sicurezza nei luoghi di lavoro perché prima del profitto vengono le persone. A Torino era presente anche una delegazione di lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionate dal Trentino.

A livello nazionale come a livello provinciale l’obiettivo primario di Cgil Cisl Uil è la riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro. Con le manifestazioni di Torino, Firenze e Bari si vogliono ribadire i contenuti della piattaforma unitaria su lavoro, occupazione, coesione, sviluppo, fisco, pensioni, non autosufficienza, rinnovo dei contratti pubblici e privati, riforma pubblica amministrazione e scuola, della cultura e del turismo.

È fondamentale, inoltre, che ci sia da parte delle istituzioni la volontà di attuare un piano serio ed efficace che sia in grado di utilizzare le risorse del PNRR al fine di creare una stabile connessione tra investimenti e occupazione, coinvolgendo in maniera significativa con una governance partecipata e preventiva le Parti Sociali sia a Trento che a Roma”.

