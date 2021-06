Tra gli oggetti rinvenuti anche un bauletto per moto, tornano le biciclette

Tra gli oggetti rinvenuti nel mese di giugno tornano le biciclette (due) di marchi conosciuti come Ganna e Moser.

L’oggetto più originale è un bauletto da moto davvero strano che il proprietario non se ne sia accorto nemmeno quando cadeva rumorosamente a terra.

Non male nemmeno la targa di un motociclo non tanto per lo smarrimento in se, quanto perché il proprietario non abbia fatto nulla per recuperarla.

Poi i soliti documenti in quantità (11), denaro ed uno zainetto.

Per quanto riguarda la richiesta di restituzione per la quale bisogna sempre presentare una prova idonea, l’accesso all’ufficio Oggetti rinvenuti è consentito nel seguente orario: dalle 8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì esclusivamente su appuntamento appuntamento telefonico da concordare al numero 0461 884351.

11/06/2021 documenti e denaro in portafoglio di M.A. Trento, 14/06/2021 documenti in portafoglio di V.A.V.H., 14/06/2021 bauletto moto marca “Ruzzi”, 14/06/2021 bicicletta marca “Ganna”, 14/06/2021 bicicletta marca “ Moser”, 16/06/2021 documenti di F.A. Salzano (Ve), 17/06/2021 documenti in portafoglio di P.D. Trento, 17/06/2021 documenti di Z.B. Trento, 17/06/2021 orologio smartwatch, 17/06/2021 targa motociclo di N.D.G. Trento, 17/06/2021 documenti di F.M. Pergine Valsugana (Tn), 17/06/2021 documenti di C.E. Trento, 17/06/2021 documenti di N.L. Trento, 21/06/2021 documenti di K.B.P. Germania, 23/06/2021 documenti di B.L. , 23/06/2021 documenti di B.I. Pergine Valsugana (Tn), 24/06/2021 zainetto marca Carpisa contenente effetti personali

