San Vigilio, Arcivescovo Tisi: «Servire e prendersi a cuore chi è provato dalla vita»

Così come nella Lettera alla comunità “Occhi” (oggi sarà consegnata ai fedeli), sono i giovani i protagonisti dell’omelia dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi nella Messa solenne per il patrono della Diocesi e della città capoluogo San Vigilio. Monsignor Tisi racconta di essere rimasto particolarmente colpito dal recente incontro con un gruppo di giovani impegnati in un campo solidale accanto a persone affette da disagio psichico. “Non posso tacere quanto ho visto e udito” sottolinea don Lauro, affidando “come tesoro prezioso a ogni comunità della Diocesi lo sguardo entusiasta di ciascuno di quei giovani”, i quali al ‘grazie’ dell’Arcivescovo rispondono, in modo quasi disarmante: “Siamo noi a dire grazie, per avere avuto finalmente la possibilità di metterci in gioco!”.

“Nel loro chinarsi spontaneo e generoso su quei volti affaticati, percepisco – aggiunge monsignor Tisi – la chiamata dello Spirito Santo, rivolta a ogni nostra comunità, perché ritrovi le ragioni del suo esistere: servire e prendersi a cuore chi è provato dalla vita. Questa è la Chiesa che desidero e sogno, il dono che chiedo al Padre, per intercessione di Vigilio. Diversamente, per riprendere le parole del testo di Efesini, corriamo il rischio di diventare una Chiesa senza Cristo, senza Dio, senza speranza”.

“Per giungere a questo approdo – conclude don Lauro – abbiamo una via: la convocazione eucaristica domenicale. Come vorrei non si riducesse a uno stanco passaggio rituale, ma fosse il convocarsi di uomini e donne affascinati da Gesù di Nazareth”.

