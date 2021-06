Escursionisti si lasciano andare alla passione: sesso ad alta quota

All’interno del Parco Nazionale dei Nock Mountain ci sono diverse webcam che servono a dare informazioni riguardo al meteo in tempo reale.

Gli apparecchi catturano e pubblicano in automatico foto ogni 20 minuti. In uno scatto però non c’è solo l’incontaminato paesaggio del Parco e delle sue vette, ma si vedono anche due corpi nudi intenti a darsi da fare nel bel mezzo della natura.

I due amanti focosi sono finiti anche sui tabloid inglesi che hanno pubblicato le foto molto divertiti, ma i due sono presi da lontano e i loro volti non sono riconoscibili.

In compenso le immagini mostrano bene il loro arrivo alla vetta, si godono un po’ il paesaggio, poi decidono di scaricare l’adrenalina della salita con un momento di passione e poi ripartono alleggeriti verso valle.

I due si trovavano a 2000 metri d’altezza ed erano sicuri di essere soli e lontano da tutti e da tutti e in effetti era vero, ma non avevamo fatto i conti con l’indiscreto occhio della webcam. Ronald Schellander, della società WMS (WebMediaSolutions), ha spiegato che le telecamere panoramiche e meteorologiche non sono telecamere di sorveglianza: non trasmettono con flusso continuo, ma si limitano a scattare foto in HD più volte al giorno. “Posizioniamo le telecamere in modo tale che nessuna persona possa essere riconosciuta”.

Ha spiegato il tecnico, specificando che di solito utilizzano dei software per assicurarsi che i volti delle persone vengano pixelati. In effetti i due amanti delle vette rimarranno anonimi, ma celebri per la loro impresa.

